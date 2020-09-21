قانون المرور الجديد: 3 أشهر حبساً و500 دينار غرامة لمتجاوزي الإشارة الحمراء والسرعة

وطن النهار

أحالت الحكومة مشروع تعديل قانون المرور الى مجلس الأمة، حيث اشتمل على عقوبات مشددة وغرامات مالية مضاعفة.

وجاءت ابرز التعديلات على العقوبات والغرامات المالية، في المادة 33 مكرراً بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على 500 دينار، ولا تقل عن 200 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء، ومن قاد مركبة برعونة أو تفريط يعرض السائق أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم، ومن اجرى سباقا للمركبات الآلية على الطريق بدون تصريح أو بالمخالفة للتصريح او أجرى تجمعا للمركبات الآلية لاستخدامها برعونة أو تفريط أو استعمالها بطريقة تعرض السائق أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم، ومن تجاوز الحد الأقصى للسرعة، ومن قاد مرکبات (الباجيات) في غير الأماكن المخصصة لها، ومن قاد مركبة عكس اتجاه السير بالطرق السريعة والدائرية، ومن استخدام أجهزة الاتصال النقالة باليد أثناء القيادة، ومن قاد مركبة آلية غير مرخص بها أو بدون لوحاتها المعدنية أو بلوحاتها المصروفة لها من الإدارة العامة للمرور، مع تغيير بعض أو كل الأرقام أو بلوحات غير مصروفة من الإدارة العامة للمرور مدون عليها أرقام اللوحات الأصلية أو مدون عليها أرقام مختلفة، ومن استعمل السيارة الخاصة في نقل الركاب بالأجرة دون تصريح.

وجاء في المادة 34 انه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين، وبغرامة لا تزيد على 200 دينار ولا تقل عن 100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب في وقوع حادث يضر بممتلكات الأفراد أو بالمرافق العامة نتيجة مخالفة أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، او وجود طفل دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية أو عدم تثبيته في المقاعد الخلفية أثناء قيادة المركبة الآلية، وقيادة مركبة آلية خالية من المكابح (الفرامل) أو كانت مكابحها (فراملها) أو إحداها بها خلل أو غير صالحة للاستعمال، وتسليم مالك المركبة الآلية أو المرخصة باسمه أو حائزها لمن ليس لديه رخصة سوق صالحة لقيادة مثل هذه المركبة أو بدون رخصة سوق، أو أي تصريح آخر يستلزمه هذا القانون أو لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، ومخالفة مركبات النقل لشروط الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها أو وزنها، وقيادة مركبة تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة أو مؤثرة على صلاحية الطريق أو يتساقط من حمولتها ما يشكل خطرا على مستعملي الطريق أو بها حادث يؤثر على توازنها أو إطاراتها أو إحداها غير صالحة للاستعمال، وإلحاق أضرار أو تلفيات بالعلامات المرورية أو الاشارات الضوئية أو أجهزة الضبط والمراقبة المرورية أو تغيير معالمها أو أماكنها أو اتجاهاتها أو وضع ملصقات عليها، وعدم التقيد بمدلول الخطوط الأرضية أو العلامات المرورية، وقيادة مركبة آلية بدون تأمين ساري المفعول مع مراعاة أحوال الإعفاء المقررة قانونا، ومخالفة ضوابط لون زجاج المركبة أو شفافيته أو تظليل زجاج المركبة خلافا للتعليمات أو اللوائح الصادرة بذلك، ووضع كتابات او ملصقات او صور على المركبة دون تصريح من الادارة العامة للمرور، واستعمال المركبة في غير الغرض المبين لتسييرها، ومخالفة شروط الحجز المنزلي للمركبات للمرة الاولى، ومخالفة المكاتب والشركات للشروط والقرارات المنظمة بشان الأنشطة التجارية ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور.

وجاء في المادة 35 انه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على مئة دينار ولا تقل عن خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية دون علم أو موافقة مالكها أو المرخصة باسمه أو حائزها، وقيادة مركبة آلية تكون لوحاتها المعدنية غير واضحة أو غير مقروءة الأرقام أو بلوحة واحدة، أو تغيير مكان أو لون أو شكل اللوحات المصروفة من الإدارة العامة للمرور، وقيادة مركبة آلية بدون تصريح، أو بتصريح انتهت مدة سريانه، أو مخالفة شروط التصريح في الحالات التي يوجب فيها القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له الحصول على هذا التصريح، والامتناع عن تقديم رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له لأعضاء قوة الشرطة عند طلبها، واستعمال مصابيح أو مكبرات صوت أو آلات أو أي أجهزة أخرى خلاف المصرح به قانونا، ويجب ضبطها والحكم بمصادرتها، والسير أو الوقوف بالمركبة على الأرصفة أو الطرق المخصصة للمشاة، والوقوف بالمركبة في الطرق السريعة أو الطرق غير المضاءة من دون إضاءة الأنوار الصغيرة بها، أو عاكس الأنوار المقرر، واستعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها والانعطاف أو الدوران أو الدخول أو الرجوع عكس اتجاه السير.

وجاء في المادة 36 انه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما، وبغرامة لا تزيد على خمسة وسبعين دينارا، ولا تقل عن خمسة وأربعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام من سيارات الأجرة أو سيارات نقل الركاب العامة (الباص) بمخالفة الحد الأقصى لعدد الركاب، أو الامتناع دون مبرر عن نقل الركاب أو تقاضي أجر أكثر من المقرر، وترك الحيوانات بالطرق العامة من غير حراسة، أو مخالفة حارسها أو قائدها لقواعد المرور، أو إهماله في رقابتها أو قيادتها، ومخالفة المشاة وراكبي الدراجات العادية (الهوائية) لقواعد المرور، وقيادة مركبة آلية مع عدم حمل إجازة تسيير المركبة أو رخصة سوق أو أي تصريح آخر يستلزمه هذا القانون أو لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، وقيادة مركبة آلية دون إضاءة الأنوار اللازمة، وترك المركبة أو أنقاضها مهملة في أي مكان بالطرق أو على جوانبها، وسماح قائد المركبة الآلية بوجود ركاب على أي جزء خارجي منها، وقيادة مركبة آلية فاقدة لأيّ شرط من شروط الأمن والمتانة التي تبيّنها اللائحة التنفيذية لقانون المرور أو القرارات المنفذة لها.

