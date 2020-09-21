قياديو «الشؤون» و«ذوي الإعاقة»: وسام الوسام

وطن النهار

أعرب قياديون في وزارة الشؤون وهيئتي القوى العاملة وشؤون ذوي الاعاقة، عن فخرهم واعتزازهم بنيل حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسام جوقة الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى من الولايات المتحدة الأميركية، مشيرين إلى ان سمو الأمير وسام للكويت وهو من أضاف للوسام.

في البداية، عبر مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، عن سعادته البالغة بحصول حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير البلاد على وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى من الولايات المتحدة الأميركية، مشيراً إلى أن هذا الوسام يأتي في سياق مسيرة حافلة بالعطاء لحضرة صاحب السمو.

وقال الموسى، أن هذه المسيرة شهدت وما زالت تشهد لسموه بسياساته الحكيمة في معالجة النزاعات والتقريب بين الإخوة الأشقاء في أًصعب الظروف، وقيادة دولة الكويت بسياسة حكيمة راشدة قائمة على مبدأ الصداقة المشتركة مع مختلف دول وشعوب العالم المحبة للسلام، مؤكدا أن سمو الامير مصدراً للفخر والاعتزاز لشعبه وأمته باعتباره قائدًا للإنسانية، وهاهو يضيف لسجل تكريمه وسامًا آخر يزيد شعبه وأمته فخرًا تلو الآخر.

وأعرب الموسى عن تمنياته وتمنيات العاملين بالهيئة العامة للقوى العاملة بالشفاء العاجل لسموه، متضرعين لله عز وجل أن يمن على دولة الكويت بعودة سموه بكامل الصحة والعافية عاجلًا غير آجل.

تكريم تاريخي

من جهتها، تقدمت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د. شفيقة العوضي لمقام صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد بأسمى عبارات التهنئة قائلة: «إن لهذا التكريم التاريخي والذي يعكس عمق مواقف قائد الإنسانية ودوره الفعال في جميع الأحداث في العالم طابعاً مميزاً كونه يأتي في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم وهذا ما يبرز تفرد وريادة مواقف الامير وريادة آرائه وقرارته».

وأضافت العوضي: «ان حصول صاحب السمو على وسام جوقة الاستحقاق العسكري من الدرجة الاولى غير مستغرب على امير الإنسانية الذي قاد البلاد في اصعب الظروف الى بر الأمان فهو حكيم الأمة العربية الذي يخاف على مصالحها ويذود عن حرياتها».

فخر واعتزاز

بدوره، أعرب وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبد العزيز شعيب عن اعتزازه بمنح سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسام الاستحقاق العسكري الأميركي برتبة قائد أعلى، مؤكدا ان منح سمو الامير حفظه الله مثل هذا الوسام يدعونا كمواطنين كويتيين للشعور باعتزاز وفخر لا حدود لهما، مشيرا الى ان صاحب السمو عودنا دائما على هذا التميز وسبق ان منحت سموه اكبر منظمة اممية وهي منظمة الامم المتحدة لقب قائد الانسانية في العالم.

وذكر شعيب ان هذا التكريم، من قبل الرئيس الأميركي، يأتي اعترافا بالجهود العظيمة والدؤوبة والدور الكبير الذي يقوده سمو أمير البلاد، في المنطقة والعالم حيث يعتبر وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى، من أرفع الأوسمة العسكرية، التي قلما يمنحها الرئيس الأميركي، لقادة الدول الحليفة خلال فترات تاريخية، حيث حصل عليه أحد عشر رئيس دولة فقط، وتم منح آخر وسام في عام 1991،

من جهته، اكد وكيل وزارة الشؤون لقطاع التعاون سالم الرشيدي، أن خبر حصول صاحب السمو امير البلاد وسام جوقة الاستحقاق العسكري من الدرجة الأولى فخر واعتزاز للكويت والشعب، قائلا هذا هو امير الانسانية صباح الكويت ووالد الجميع يضيف إلى سجله الحافل بالعطاءات سجلا جديدا إلى الكويت.

وأضاف أن حصول سمو الامير مثل هذا الوسام ليس بالغريب لما قدمه للمنطقة وللعالم اجمع بحنكته السياسية والانسانية التي تمثلت بمعالجة الكثير من الاوضاع في العالم، مردفا بالقول «إن سموه للكويت وساما وللوسام وساما فهو من اضاف للوسام».

وتابع: «ان تكريم سمو الامير بوسام الاستحقاق العسكري تكريم مستحق لقائد الانسانية في العالم، سائلا الباري عز وجل أن يعجل بشفاء سموه وان يعيده إلى وطنه وشعبه سالما غانما.

القائد الإنساني

من جانبها، عبرت وكيلة وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية هناء الهاجري، عن فخرها واعتزازها بمناسبة حصول حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد على وسام الاستحقاق العسكري، قائلة: «نزداد فخراً بتقلد القائد الانساني وسام جوقة الاستحقاق من الدرجة الأولى من البيت الابيض».

واضافت: اننا «نرى هذا الوسام تكريماً للكويت ولكل الكويتيين، فمازال وسيبقى دائما مصدرا لفخر هذا البلد فهو قائد الانسانية ومن اهدى الكويت مركزاً للعمل الانساني.

وأردفت بالقول: «نبارك لانفسنا ولسمو نائب الامير هذا التكريم للكويت، دائما ما نستذكر جهود سموه في كافة القضايا الاقليمية والعربية والدولية والتي سعى من خلالها للتقريب والحل في اية نزاعات، ورؤيته بان التعايش السلمي وتحقيق الامن والسلام لن يتحقق الا بتضافر جميع الجهود والتعاون من اجل تحقيق افضل حياة للشعوب.

واعربت عن رجائها من المولى العزيز القدير ان يعيد قائدنا ووالدنا الى ارض الوطن سالما معافى لتشدو الكويت بحبه.

القائد الحكيم

بدورها، قالت مديرة إدارة التوريدات والمخازن بوزارة الشؤون الاجتماعية منيرة الكندري، إن الكويت تفتخر ونحن ابناء هذا البلد بوالدنا القائد بحكمته وسياسته ودبلوماسيته المعهودة دائما ويزيدنا فخرا حينما يتقلد سموه بوسام جوقة الاستحقاق من الدرجة الأولى، مؤكدة أن البلاد نجحت من خلال سياسته المعززة للقيم والمبادئ والأدوار الإنسانية وبتوجيهات من سمو الأمير من إبهار العالم بقيادته للامور.

وأضافت: «ليس بغريب على سمو الامير، فلطالما كان قائدا للعمل الانساني ومبادرا للخير وسباقا له في احلك الظروف داعيا للسلام ومؤثرا فيه يجمع القلوب والعقول بسياسته وفراسته، قائلة دمت لنا فخرا واعتزازا ورفعه ياصاحب السمو».

ومضت قائلة: «بمشاعر تفيض فخراً واعتزازاً يشرفني أن أرفع إلى مقام سمو الامير السامي أبلغ آيات التهاني وأجزل التبريكات بهذه المناسبه، كما يطيب لي أن أغتنم هذه المناسبة العزيزة على قلوب الكويتيين لأرفع معهم جميعاً أكف الضراعة إلى المولى عز وجل مبتهلين إليه سبحانه أن يكلأ سمو الامير بحفظه ورعايته ويديم علينا رداء الصحة والعافية ويمد سموه بعونه وقوته لبلوغ ما نصبو إليه من تحقيق نهضة عصرية شاملة بجميع مناحي الحياة في بلادنا العزيزة مقرونة بالمزيد من الأمن والرفعة والعلياء لأهل الكويت الأوفياء في ظل القيادة الحكيمة من سموكم حفظكم الله ورعاكم ذخرا للبلاد.

القدوة العالمية

من ناحيتها، أكدت مديرة ادارة التدريب والتأهيل المهني العنود الوزان في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، ان تكريم صاحب السمو أمير البلاد جوقة الاستحقاق العسكري مستحق كونه القدوة أمامنا ومعلمنا مبادئ الرسالة الإنسانية التي تتصدرها الثقة بالنفس والشجاعة كأدوات للعمل الصحيح والسير على نهج العطاء والإنتاج والاستمرارية.

وقالت الوزان «إننا نشيد بالدور الإنساني لصاحب السمو أمير البلاد في جميع أنحاء العالم فهو قائد الإنسانية وصاحب الأيادي البيضاء التي أضاءت شرق الأرض ومغاربها، مضيفة ان تكريم الكويت واميرها محل فخر واعتزاز لكل الشعب الكويتي المشهود له منذ القدم بحب الخير.

واردفت بالقول: «ان هذا التكريم وسام شرف لكل الكويتين ووشاح فخر لمسيرة الخير الكويتية التي بدأت منذ عشرات السنين، وايضا تعتبر تتويجت لمبادرات سموه وامتداد عطاءاته بما يعكس الوجه الحضاري والإنساني السباق لوطننا الحبيب الكويت.

