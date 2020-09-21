تعاونيون: الأوسمة تعرف طريقها إلى قائد الإنسانية

وطن النهار

احتفاء بتقليد البيت الابيض صاحب السمو امير البلاد وسام الاستحقاق العسكري من الدرجة الاولى، أكد عدد من المواطنين ان سمو الامير وسام الكويت استحق الوسام بجدارة نظرا لسجله التاريخي الرائد والحافل بالعطاءات، مشيرين إلى أن سموه من أضاف للوسام. في البداية، أعرب ناصر السويجي، عن فخره واعتزازه للإنجاز الجديد الذي أضيف لمسيرة عطاء الكويت الحبيبة ممثلة برأس الهرم وقائد العمل الإنساني صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد. وقال: إن «الكويت اليوم تحتفل بنيل سمو الأمير وسام جوقة وهو تكريم لا يناله الا مستحق، الوسام الذي ارتأت الإدارة الأميركية تقديمه لصاحب السمو كونه شريكاً فعالاً وحليفاً مهماً في تعزيز استقرار العالم، ونحن بلا شك تعلو ملامحنا الفخر والاعتزاز كوننا من ابناء هذا القائد الحكيم والأب العظيم». وأضاف السويجي: «أدعو الله العلي العظيم ان يديم الأفراح في دولتنا الحبيبة وان تكون منبراً للإنجازات في شتى الميادين، وان يمن على صاحب السمو الأمير بموفور الصحة والعافية ويرجعه إلى ارض الوطن سالما معافى». من جهته، اعرب رئيس لجنة المشتريات في جمعية الأحمدي التعاونية عادل الشمري، عن فائق فخره واعتزازه بهذه المبادرة المستحقة من الإدارة الأميركية والتي كانت بمثابة وسام تقلده كل اهل الكويت، عرفانًا من العالم لمواقف الكويت الراسخة وتقديراً لقائدها العظيم الذي رسم النهج السياسي الرائد والموسوم بالحنكة والحكمة والإنسانية. وقال الشمري ان سمو الامير هو من أضاف للوسام وليس بالغريب عليه بالحصول على الجوقة الاستحقاقية نظرا لسياسته وحكمته ودوره الفعال في تعزيز السلام في المنطقة، مردفا بالقول «ندعو الله العزيز الحكيم ان يتم على سموه موفور الصحة والعافية وان يمن علينا برؤيته قريباً بيننا على ارض الكويت الحبيبة». من جانبه، أعرب عضو مجلس ادارة جمعية ابو حليفة التعاونية خالد العمير، عن فخره واعتزازه بنيل حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد حفظه الله ورعاه، وسام جوقة الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى، مؤكدا ان سمو الامير يستحق الوسام لدور سموه الكبير على المستوى العالمي، مشيرا إلى أنه عميد العمل الدبلوماسي في العالم. وقال إن مسيرة سمو الامير السياسية شهدت سجلا حافلا في مختلف المجالات لاسيما في الجانب الانساني ومساعيه في تقديم المساعدات الدولية، مضيفا هذا ليس بالامر الغريب على سمو الامير المبادر الدائم نحو الخير وتعزيز الاستقرار والسلام بين دول المنطقة، إذ إنه عمل في احلك الظروف على فك النزاعات بين الأشقاء والدول الصديقة، سائلا المولى عز وجل ان يمن عليه بالصحة والعافية وان يعيده إلى ارض الوطن في اقرب وقت. من ناحيته، بارك نائب رئيس جمعية النسيم التعاونية ناصر صباح الشمري، لسمو الأمير القائد الشيخ صباح الاحمد، ‏بمناسبة منحه وسام الأستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى، مؤكدا أن هذا الوسام يعتبر انجازا كبيرا لدولتنا الحبيبة بقيادة صاحب السمو وأمير الإنسانية، متمنيا من الله عز وجل أن يحفظ سمو الامير ويمده بالصحة والعافية ويرجعه إلى ارض الوطن الغالي سالما غانما.

من جهته، ثمن رئيس جمعية الاندلس التعاونية محمد علي الشريفي، تكريم الولايات المتحده الأميركية الخاص من قبل الرئيس الامريكي وادارته لسمو الامير الشيخ صباح الأحمد أطال الله بعمره وتكريمه بهذا الوسام الرفيع وسام جوقة الذي لم يمنح لاي رئيس دولة منذ 29 عاما إلا لسموه. وقال: «هذه الأوسمة الرفيعة تعرف جيدا طريقها الى سموه وليست غريبة عليه ولا مستغرب لما يحظى به سموه من خبرة دبلوماسية استغلها لخدمة البشرية ومواقف إنسانية وثقل إجتماعي وسياسي على مستوى العالم».

