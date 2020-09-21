الحويلة: سجل سمو الأمير حافل بالإنجازات والعطاءات

وطن النهار

أكد وكيل وزارة التربية للتعليم الخاص والنوعي د. عبدالمحسن الحويلة، إن منح والدنا وأميرنا الشيخ صباح الأحمد وسام جوقة الاستحقاق من الدرجة الأولى يعكس مدى تاريخ الكويت وسموه الحافل بالإنجازات والعطاءات فعلى مدى عقود من الزمن أرسى سمو أمير البلاد مفهوم دبلوماسية العمل الإنساني والسياسي المثمرة. وقال: «يأتي هذا التكريم النادر من نوعه تقديرا وعرفانا بالدور الهام الذي جبلت عليه الكويت وسموه في دعم السلام العالمي وله دور بارز في تجاوز العديد من الانقسامات في الشرق الأوسط من خلال وساطته وقيادته الحكيمة، سائلا الله ان يرده إلي شعبه ووطنه سالما معافى عاجلا غير اجل.