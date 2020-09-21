البغلي: بصمات صاحب السمو واضحة في المنطقة والعالم

وطن النهار

هنأت عضو المجلس البلدي مها البغلي سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد بعد حصوله على الاستحقاق والتكريم الذي حصل عليه من دولة عظمى والتي قدرت دوره البارز كقائد له بصمة واضحة على المستوى العالمي والعربي والخليجي، كما هنأت الشعب الكويتي على هذا الوسام الذي يعتبر فخرا لكل أبناء الشعب .

وأكدت البغلي ان سموه كان داعماً للسلام الاقليمي ومبادراً لتنمية الشعوب الفقيرة، خاصة ان المبادرات التي قام بها في الفترات الماضية كانت مؤشرا إيجابيا بانه قائد فذ في دعم الجوانب الانسانية والاجتماعية والاقتصادية في كل بلدان العالم، داعية الله العلي القدير ان يمن عليه بالشفاء والعودة الى ارض الوطن.

