المحري: مدعاة فخر واعتزاز للجميع

وطن النهار

اكد نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري أن تكريم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ ‎صباح الأحمد بمنحه ‎وسام الاستحقاق العسكري الأميركي برتبة قائد أعلى من الرئيس دونالد ترامب مدعاة فخر وأعتزاز لنا جميعاً. واوضح في تصريح صحافي أنه تكريم مستحق لقائد فذ خدم وطنه وشعبه وسعى في القضايا العربية والإسلامية والإنسانية بحرص كامل وعطاء كبير. واشار إلى أن قائدنا ووالدنا تسبقه أفعاله فقد صنع فارقا حقيقيا بعمله الاستثنائي لخلق ركيزة أساسية من ركائز السياسة الخارجية الكويتية منذ سنه 1963 وكان آنذاك وزيرا للخارجية وقال حينها «ان انتماء الكويت الى النشاط الدولي يدل بوضوح على أن الاستقلال والعضوية في الأمم المتحدة ليسا نهاية بحد ذاتها بل هما وسيلتان للمشاركة في المسؤولية لتحقيق حياة أفضل لشعبها وشعوب دول العالم». ولفت المحري إلى أنه جعل الكويت مقرا مهما للفعاليات الدولية ومناصرا للشراكة الفاعلة في الصفوف الاولى رافعا لواء ذات المبادئ رغم المتغيرات الكبيرة التي شهدها العالم طوال هذه السنين، مؤكدا أن هذا التكريم تقدير و اعتراف بالدور الكبير الذي يقوده سمو أمير البلاد في المنطقة والعالم. وقال: نسأل الله ان يمن على سموه بالشفاء العاجل وأن يرجع إلى ارض الوطن سالما معافى ان شاء الله.

