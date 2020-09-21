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الأنبا بيشوي هنأ سمو الأمير


عبر راعي كاتدرائية مار مرقس للأقباط الأرثوذكس بالكويت القمص بيجول الأنبا بيشوي عن خالص التهاني لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد. وذكر القمص بيجول الأنبا بيشوي أن أمير الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد هو أحد صناع التاريخ وقد تقلد الكثير من الأوسمة إلا أننا نلحظ أنه في كل ذلك تمتع دوماً بصفة الوداعة والتواضع وبالشخصية الثابتة الراسخة التي لم ولن يغيرها أحد ولا يبدلها شيء، وسوف يظل سموه هادئاً كالبحر؛ ثابتاً كالجبل الشامخ. وختم بقوله: وبهذه المناسبة أعبر عن خالص التهاني لسمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وللشعب الكويتي الأصيل لهذا التكريم الذي يسجل للكويت ولإنجازاتها ولعلاقاتها ولدبلوماسيتها المتميزة.


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