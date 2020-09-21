«الجامعة» استقبلت طلبة الثاني عشر 

وطن النهار

وسط الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، انطلقت آخر اختبارات القدرات الأكاديمية بجامعة الكويت للعام الجامعي 2019/2020 المقدمة لطلبة الصف الثاني عشر والذي بلغ عددهم أكثر من 5000 طالب وطالبة موزعين على 3 مواقع جامعية وهي موقع مدينة صباح السالم الجامعية بالشدادية، وموقعا الخالدية والجابرية.

وفي هذا الصدد، ذكرت مساعد نائب مدير الجامعة للتقييم والقياس د. رواء الجارالله أن جامعة الكويت استعدت لاستقبال أكثر من 5000 طالب وطالبة من طلبة الثانوية العامة لأداء آخر اختبارات القدرات الأكاديمية للعام الجامعي 2019/2020، مبينة أن هذه الاختبارات تشكل رافداً أساسياً في المعدل المكافئ للطالب الذي يرغب بالالتحاق في جامعة الكويت، والذي يسهم في سياسة القبول الانتقائية للكليات.

