زمان: ثغرات في التعليم عن بعد

وطن النهار

أكدت رئيس الجمعية الكويتية لأمن المعلومات د. صفاء زمان ضرورة الحذر من ثغرات معيبة مع تدشين منصات التعليم عن بعد باستخدام منصة Microsoft Tearms. من قبل مؤسسات التعليم الحكومي والخاص وتتمثل في تخزين أسماء العاملين والطلبة (مستخدمي النظام) مع أرقام بطاقاتهم المدنية والذي يعتبر خطأ جسيماً يضرب خصوصية مستخدمي النظام. وأضافت بأن «أي شخص يستطيع الوصول لرقم البطاقة المدنية لأي فرد له علاقة بالمؤسسة التعليمية (معلم أو طالب) والاستعلام عنه في مؤسسات الدولة التي اعتادت التعامل مع رقم البطاقة المدنية والوصول إلى معلومات أكثر حساسية عن الشخص من جهات الدولة المختلفة. ناهيك عن رفع المؤسسات التعليمية لملفات تحتوى معلومات دقيقة وحساسة عن العاملين فيها دون تشفير أو آلية تضمن انتشارها أو وصولها إلى أشخاص قد يسيئوا استخدامها». وناشدت د. زمان وزير التربية والمسؤولين بضرورة الإسراع في تغيير نمط تخزين تعريف الهويات واخفاء الأرقام المدنية للمستخدمين في المنصة وحماية الملفات التي تم رفعها أو حذفها من النظام وذلك لمنع استغلالها من قبل ضعاف النفوس في أمور قد تسيء للمستخدمين، مع بذل مزيد من الاهتمام بخصوصية وأمن الأنظمة المعلوماتية.