«البلدية»: الحد من التلوث يبدأ بالنظافة والإجراءات الصحية

وطن النهار

أكدت بلدية الكويت أهمية تشجيع وتعزيز قيمة واهمية النظافة لدى الفرد والمجتمع، موضحة ان قضايا البيئة والتنمية المستدامة والمشكلات البيئية الناتجة عن نشاط الإنسان، والأخطار التي تهدد حياة الانسان والكائنات الحية من الموضوعات الرئيسة التي تشغل العالم، خصوصا في ظل جائحة كورونا «كوفيد- 19» التي اصبح من الضروري معها الاهتمام بشكل اكبر ليس بالبيئة فقط وإنما بالنظافة الشخصية واتباع الإجراءات الاحترازية والصحية التي تقرها السلطات الصحية. وشددت على استغلال مناسبة يوم النظافة العالمي، في نشر التوعوية للحد من التلوث عبر تعزيز التفاعل والحوار لمناقشة القضايا وتوجيه السلوك الفردي نحو سلوك أكثر استدامة والشراكة بين بلدية الكويت وقنوات الإعلام والمواقع والمبادرات التي يقودها الأفراد والجمعيات الأهلية لكون أن الإعلام أداة فاعلة في التربية البيئية ونشر الثقافة البيئية والتوعية بالمشكلات المحيطة. واثنت على الدور الإعلامي في تغطية جميع المناسبات البيئية والتواصل المستمر مع المجتمع والجمعيات ذات الصلة بالبيئة لتوعية المواطن والمقيم التي هي حق أساس لكل انسان للمحافظة على البيئة.