«التربية»: تدريب المعلمين الجدد على «تيمز»

وطن النهار

دشن مدير عام منطقة مبارك الكبير التعليمية بالانابة محمد عايض العجمي، اعمال الدورة التدريبية التأهيلية للمعلمين الجدد لاستخدام منصة «تيمز»، مشيرا الى ان الدورة التي تستمر لمدة اسبوع تتضمن مناقشة جملة من المواضيع المرتبطة في العملية التعليمية والوصف الوظيفي للمعلم والميثاق الأخلاقي للمعلم ونظم ولوائح وزارة التربية والحقوق والواجبات الوظيفية للمعلم اضافة الى الترفيع الوظيفي وعلاقة قسم الشؤون الوظيفية بالمعلم. وأكد العجمي، خلال الدورة التي حضرها كل من مديرة الشؤون التعليمية شكرية السعيدي ومراقبة التعليم الابتدائي انوار الموسى ومراقبة رياض الأطفال سمر العماني ان الدورة تشمل العمل على اطلاع المعلمين على لائحة الاجازات والدوام والأنشطة المدرسية وأهميتها في المدرسة وطبيعة التعامل مع مكتب الخدمة الاجتماعية وضوابط السكن وطبيعة عمل مشرف التقنيات وامين المكتبة في المدارس، مع ضرورة التدريب على استخدام منصة Microsoft Teams من واقع خطة التدريب المعتمدة من وزارة التربية.

