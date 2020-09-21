«الجامعة المفتوحة» دشَّنت التسجيل الإلكتروني

وطن النهار

تقدمت رئيس قسم القبول والتسجيل في الجامعة العربية المفتوحة في الكويت ناهد الشيخ لكل خريجي الثانوية العامة وأولياء امورهم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجهم آملين ان يكون التوفيق والنجاح طريقهم.

ذكرت الشيخ ان باب تقديم طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2020/2021 متاح عبر موقع الجامعة الالكتروني www.aou.edu.kw لجميع الراغبين باكمال دراستهم الجامعية في تخصصاتها الثلاث برنامج اللغة الانكليزية وآدابها وبرنامج ادارة الأعمال (بتخصصاتها:محاسبة، تسويق، نظم المعلومات، اقتصاد، ادارة) وبرنامج تقنية المعلومات والحوسبة، حيث يتم قبول خريجي الثانوية او ما يعادلها الحاصلين على نسبة 60% او (2.0) في نظام الأربع نقاط فما فوق للطلبة حديثي التخرج، علما ان التسجيل متاح عبر موقعنا الالكتروني.

وأضافت الشيخ قائلة انه يجوز قبول طلبة من خريجي الثانويات دون النسبة المذكورة اعلاه اذا مر على تخرجهم اربع سنوات فأكثــر وتوفرت لديــهم خبرة عملية ووظيفــية مناسبة للتخصص المطلوب ومدتها اربع سنوات من جهة عمل مسجلة في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، بالاضافة الى توفر شروط القبول في البرنامج (ثانوية تخصص علمي لبرنامج الحاسوب) اضافة الى انه يتم قبول الطلبة من جميع الأعمار بغض النظر عن تاريخ التخرج في الثانوية.

ولفتت الشيخ ان خريج الجامعة العربية المفتوحة في الكويت سوف يحصل على شهادتين معتمدتين محليا ودوليا وفقاً لشراكة الجامعة مع الجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة، كما تتيح الجامعة وفقا لنظامها (التعليم المدمج) المدعم بمنهجها البريطاني مرونة تسجيل المحاضرات بما يتماشى مع ارباب الأسر والموظفين دون التعارض مع ساعات عملهم الرسمي كذلك دون الحاجة لتفرغ دراسي.

وأشارت الشيخ ان الجامعة العربية المفتوحة هي جامعة اقليمية انشأها برنامج الخليج العربي للتنمية اجفند تتوزع في تسعة فروع في الوطن العربي (الكويت (المقر الرئيس)، المملكة العربية السعودية، جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية لبنان، مملكة البحرين، جمهورية السودان، سلطنة عمان ودولة فلسطين)، حيث تتسم الجامعة بصفة غير الربحية نظرا لأن رسومها الدراسية لا تتجاوز 500 دينار في الفصل الواحد مع جميع مطلباته وملحقاته.

مرحبين بالوقت ذاته بكل الاستفسارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المعتمدة في انستغرام @aou_kw او تويتر @aou_kwt او من خلال البريد الالكتروني info@aou.edu.kw او عبر هاتف 24394400.

