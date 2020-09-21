محافظ الأحمدي هنأ خريجي الثانوية وأولياء أمورهم

وطن النهار

هنأ محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد خريجي الثانوية وأولياء امورهم وقال المحافظ في كلمة بالمناسبة: اصدق التهاني والتبريكات اتوجه بها من القلب الى بناتي الفائقات وأبنائي الفائقين، ولجميع خريجي الثانوية العامة ولأولياء امورهم الكرام من مواطنين ومقيمين في محافظة الأحمدي خاصة وعلى امتداد كويتنا الحبيبة اجمالاً.

وأضاف، والتهنئة موصولة ومقرونة بالشكر والتقدير الى الأخوة الأفاضل مدير عام ومديري الادارات وجميع القائمين على منطقة الأحمدي التعليمية من اعضاء الهيئة التدريسية والادارية والخدمية، مستحضرين الجهود الكبيرة والحثيثة التي بذلوها في التخطيط والتنفيذ والمتابعة على امتداد فترة الدراسة عن بُعد لأول مرة ثم آداء الامتحانات وعلى النحو المنشود، وكل الأمنيات بالتوفيق والسداد للجميع.

من جهته اكد الخالد عن الاعتزاز بالمشاركة الفاعلة لمحافظة الأحمدي عبر فريقها التطوعي في فعاليات حملة الكويت نظيفة بسواعد ابنائها، معرباً عن الشكر والتقدير للشيخة انتصار سالم العلي المؤسس والرئيس لشركة النوير لادارة المشاريع غير الربحية علي دعوتها الكريمة للمحافظة بالمشاركة، وعلى الجهود الجبارة في تنظيم هذه الحملة وتحقيق المواكبة المتميزة لدولة عبر العديد من مؤسساتها الرسمية والاهلية والتطوعية، والمساهمة المشرفة، جنبا الي جنب مع الاسرة الدولية في اليوم العالمي لتنظيف البيئة 2020.

واستطرد: الشكر موصول لمختلف الجهات المشاركة في الخروج بالفعالية التي اقيمت شمال البلاد وعلي الوجه الامثل ولاخواني واخواتي اعضاء الفريق التطوعي لمحافظة الاحمدي علي ادائهم المميز، ودامت الكويت نظيفة بسواعد ابنائها.

