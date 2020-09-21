«الكويتية للإغاثة» أهَّلت 100 يمني للالتحاق بسوق العمل

وطن النهار

اختتمت الجمعية الكويتية للاغاثة مشروع تمكين الشباب فنيا ومهنيا بتأهيل 100 شاب بمحافظة «تعز» اليمنية في مجالات الامدادات الكهربائية وتجهيز انظمة الطاقة الشمسية في اطار حملة «الكويت بجانبكم» المستمرة منذ ست سنوات. وأعرب وكيل محافظة (تعز) عبدالحكيم عون في كلمته خلال حفل الاختتام عن تقديره العالي باسم السلطة المحلية وأبناء المحافظة لدولة الكويت اميرا وحكومة وشعبا لدعمهم السخي والمستمر للشعب اليمني.

وأوضح ان هذه المشاريع تسهم في توفير اساسيات التنمية عبر تأهيل اليد العاملة في المجالات الحيوية وتسهم في الحاق اليد العاملة الحرفية والمؤهلة علميا وفنيا بسوق العمل للاسهام بنهضة البلاد وتحسين المستوى المعيشي لهؤلاء الشباب. من جانبه ثمن مدير مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في (تعز) عبده علي اهتمام ورعاية الجمعية الكويتية للاغاثة بدعم المشاريع التنموية المهمة الى جانب اهتمامها بالعمل الاغاثي والانساني باعتباره امتدادا للدور التاريخي للكويت في دعم اليمن ومساندته وتنميته منذ عقود.

وقال ان هذه الدورات تحسن من سبل العيش لدى الشباب وتحولهم من البطالة الى الانتاج العلمي المهني المؤثر بحيث يعتمدون على ذاتهم لاعالة اسرهم وتحسين وضعهم المعيشي كما يسهمون في تطوير مجتمعهم.

