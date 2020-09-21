«فنار» فاز بجائزة «التميز العربي للعمل التطوعي»

وطن النهار

فاز مركز الكويت لتوثيق العمل الانساني «فنار» بجائزة التميز التطوعي في النسخة السادسة من مسابقة الاتحاد العربي للعمل التطوعي، لمبادراته المتميزة في توثيق العمل الانساني بالكويت، باعتباره اول مركز بحثي متخصص في توثيق العمل الانساني بالكويت.

وأعرب رئيس مركز «فنار» د. خالد يوسف الشطي عن سعادته وفخره لفوز «فنار» بهذه الجائزة، والتي تثبت انه ماضي قدماً باذن الله في استكمال مسيرته التي تأسس من اجلها، لتوثيق الأعمال الانسانية والخيرية والتطوعية الكويتية عبر التاريخ. وقال الشطي ان «فنار» يفخر بخوضه هذه التجربة الجديدة في مجال كبير ومتسع، لا سيما وأن الكويت معروفة امام العالم بأياديها البيضاء ومد يد العون لكل شعوب العالم من ادناه الى اقصاه، واستحقت عن جدارة بتسميتها من منظمة الأمم المتحدة «مركزاً عالمياً للعمل الانساني» وسمو اميرها قائداً للعمل الانساني، وكان لزاما علينا ان نوثق هذه الجهود المباركة في سجلات التاريخ، لنقلها بين الأجيال حتى تفتخر بما قدمه آباؤهم وأجدادهم من جهود وتضحيات وتبرعات، في سبيل رفع راية هذا الوطن خفاقة في السماء.

وأضاف الشطي ان مركز «فنار» يسعى من خلال رسالته في توثيق تجربة العمل الانساني في الكويت، لنشر ثقافة حب هذا العمل وتأصيل وتوطين قيمه بين ابناء الكويت وتوريثه لهم، ولما لا وقد ورثته الكويت منذ اكثر من 4 قرون مضت، برغم من شظف العيش وضعف موارد الدخل للدولة في القدم، فتنامى هذا العمل وانتقل من التجارب الفردية الى الجماعية ثم الى المؤسسية، ليصبح لدى الدولة اليوم عدة هيئات ومؤسسات خيرية وتطوعية رسمية، يعاونها العديد من الجمعيات والمبرات والهيئات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني من اجل نصرة القضايا الانسانية ومساعدةكل محتاج على وجه الأرض وليس في الكويت فقط.

وأكد ان فوز «فنار» بجائزة التميز التطوعي من الاتحاد العربي للعمل التطوعي ما هو الا تكليف جديد للاضطلاع والقيام بمهامه التي تأسس من اجلها، لافتا الى ان المركز بعد ان تأسس بشكل رسمي منذ 3 سنوات، استطاع ان يضع لنفسه موطئ قدم وبصمة متميزة كأحد المراكز البحثية المتخصصة في توثيق العمل الانساني في الكويت، وبدأ يخطو خطوات النجاح بثبات في هذا المجال الحيوي الذي يمثل الدور الانساني للكويت.

