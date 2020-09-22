سمو نائب الأمير استقبل جابر المبارك

أول النهار

استقبل سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف أمس سمو الشيخ جابر المبارك.

من جهة اخرى، بعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى السير كولفيل نوبيرت يونغ حاكم عام بليز عبر فيها سموه عن تهاني صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وتهاني سموه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه لسعادته موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق المزيد من الرقي والنماء. كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

وبعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس د. جورج فيلا رئيس جمهورية مالطا الصديقة عبر فيها سموه عن تهاني حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وتهاني سموه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق المزيد من التقدم والازدهار. وبعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية مماثلة.

