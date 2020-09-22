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أول النهار

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الجراح والعبدالله استقبلا سفراء عُمان واليابان وأميركا


استقبل وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح في مكتبه بقصر السيف وبحضور نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح سفير سلطنة عمان لدى الكويت د. صالح بن عامر الخروصي،
كما استقبل وبحضور نائب وزير شؤون الديوان الأميري سفير اليابان لدى الكويت ماساتو تاكاأوكا.
من جانب آخر، استقبل نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح في مكتبه بقصر السيف صباح أمس سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى دولة الكويت إلينا رومانوسكي حيث تم استعراض العلاقات الثنائية والودية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين.


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