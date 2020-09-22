وزير الداخلية للضباط الجدد: طبِّقوا القانون واحفظوا حريات الناس

أول النهار

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح كوكبة جديدة من الضباط الخريجين من الأكاديمية البحرية البولندية وعددهم 18 ضابطا إلى جانب ضابط هندسة كهربائية تخرج في جامعة (فلوريدا انترناشيونال) في الولايات المتحدة الأميركية.

ونقلت الادارة العامة للعلاقات العامة والاعلام الامني بالوزارة في بيان صحافي عن الوزير الصالح تهنئته أبناءه الخريجين على شرف الالتحاق بالخدمة العسكرية والالتحاق بزملائهم وحصولهم على الشهادات من الجامعات الأوروبية والأميركية إضافة الى شرف الالتحاق بقطاع الحدود (الإدارة العامة لخفر السواحل).

وأوصى الصالح الضباط الجدد بحفظ الأمن وتطبيق القانون والحفاظ على الآداب العامة وعلى حريات الناس وحقوقها داعيا الله أن يوفقهم «بهذه المهمة العظيمة».

كما سأل الله عز وجل «الشفاء العاجل للقائد الأعلى للقوات المسلحة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وأن يرده إلينا سالما غانما وأن يحفظ سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ويلبسه ثوب الصحة والعافية». من جانبهم أعرب الضباط الخريجون عن شكرهم وتقديرهم للوزير الصالح والقيادات الأمنية كافة مؤكدين أنهم سيكونون عند حسن الظن وانهم سيبذلون ما بوسعهم من أجل رفعة الوطن وسلامة أراضيه.

يذكر أن الاستقبال حضره كل من وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام والمدير العام لأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية اللواء ناصر بورسلي ومساعد مدير عام شؤون الأكاديمية العميد علي الوهيب.

