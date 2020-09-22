إطلاق حملة «حياتكم غالية» الخميس المقبل

أول النهار

أكدت رئيسة فرق البناء البشري م .عواطف السلمان، إطلاق حملة «حياتكم غالية» عبر المنصات الالكترونية الخميس المقبل برعاية وحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل في الامانة العامة للتخطيط، موضحة أن الحملة تستمر لمدة عام كامل قابل للتجديد، مشيرة الى ان الفئة المستهدفة ذوي الاعاقة الذهنية والتطويرية المتوسطة والشديدة. وقالت السلمان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح امس في الهيئة الخيرية العالمية، للإعلان عن موعد انطلاق عمل الحملة بالشراكة مع 45 جهة حكومية ومن المجتمع المدني والقطاع الخاص، مبينة ان الحملة تعمل تحت مظلة الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية وبإشراف ومتابعة وشراكة مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، مؤكدة أن الهدف منها معالجة الآثار النفسية على فئة ذوي الاعاقة نتيجة جائحة كورونا والحظر.

وكشفت عن وجود 13 تخصصاً على المنصة الالكترونية الخاصة في طلب الدعم النفسي الموجه الى المعاق وولي أمره كما سيتم إطلاق عمل منصة المساهمة الاجتماعية والتي ستكون عبر شقين الاول المساعدة المجتمعية فيما يتعلق بالتطوع المختص والتي يتضمن 13 تخصصاً على المنصة هو عبارة عن حشد مجتمعي لكل الفئات المعنية في دعم وتأهيل وتقييم وسلوك ذوي الاعاقة الذهنية والتطويرية.

