الكويت دشَّنت مركزاً صحياً في اليمن

أول النهار

دشنت السلطة المحلية بمحافظة (لحج) جنوبي اليمن الاحد العمل بالمركز الصحي بمديرية (القبيطة) الذي تم تجهيزه بالمعدات والتجهيزات الاساسية اللازمة لتشغيله بإشراف (جمعية النجاة) بدولة الكويت ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة منذ ست سنوات.

وقالت (مؤسسة ينابيع الخير) المنفذة للمشروع في بيان ان المشروع الذي تم تمويله من قبل (لجنة زكاة كيفان) وبإشراف (جمعية النجاة) يهدف للارتقاء بمستوى الاداء بمرافق (المركز الصحي) واقسامه لتقديم خدمات طبية ملائمة لمواطني منطقة (المعقم) وتخفيف معاناتهم.

واضافت أنه تم تزويد المركز بأجهزة ومعدات تشمل جهازا للفحص بالموجات فوق الصوتية (ألترا ساوند) واسطوانات اكسجين واجهزة المختبر الاساسية وثلاجة حفظ السوائل والادوية ومنظومة كهرباء بالطاقة الشمسية اضافة لتجهيز غرف خاصة للطبيب العام والرقود والولادة وتزويد المركز بأدوية وعلاجات أساسية مجانية.

وعبر مستشار محافظ (لحج) لشؤون المشاريع صالح الخلاقي في تصريح خلال مراسم التدشين عن بالغ الشكر والتقدير للحكومة والشعب الكويتيين على هذه «التدخلات الانسانية شديدة الاهمية التي تلامس احتياجات المجتمعات الفقيرة في الارياف النائية».

