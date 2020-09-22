لا عودة للحظر الجزئي.. ومنع المناسبات حتى نهاية 2020

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في الوقت الذي نفت فيه مصادر حكومية امكانية العودة الى قرار فرض الحظر الجزئي في البلاد مع تزايد أعداد الاصابات بفيروس كورونا، كشفت أن عدم السماح باقامة المناسبات الاجتماعية قد يستمر حتى نهاية العام الحالي اذا ما استمرت معدلات الاصابات اليومية في التزايد.

وحول طلب ادارة الطيران المدني تقليص مدة حجر المسافرين من 14 يوما الى 7 أيام اكدت المصادر أنه تمت احالة الطلب الى لجنة متابعة اجراءات كورونا الوقائية التي من المقرر أن تناقش الطلب في اجتماعها الخميس المقبل.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس تسجيل 530 إصابة جديدة بمرض كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 99964 حالة في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 585 حالة.

وأعلنت الوزارة شفاء 762 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 90930.

وقالت الوزارة في بيان انه تأكد تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

وبينت أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 93 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8449.

وأشارت إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 3944 ليبلغ مجموع الفحوصات 711236.

