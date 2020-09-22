الخالد يواجه الاستجواب «المزدوج»

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اعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان الجلستين البرلمانيتين اليوم وغدا قائمتان وسيتم عقدهما بدون النواب المصابين بفيروس كورونا حيث تم ابلاغ المصابين منهم بنتائجهم الايجابية.

وعلمت «النهار» ان قائمة النواب المصابين بفيروس كورونا زادت الى 12 نائبا بعد تأكيد اصابة النائبين شعيب المويزري وعمر الطبطبائي امس. وكان الغانم اشار الى ان الاستجوابين المقدمين لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد مدرجان على جلسة غد «اليوم» مع امل الانتهاء منهما.

وأعرب الغانم عن امله في ان يتمكن المجلس من انجاز اكبر عدد وقدر من القوانين المهمة للمواطنين في جلسة يوم غد الأربعاء.

وذكر الغانم «لا استطيع ان اعلن او اتكلم عن المصابين، ومن حق المصاب ان يعلن عن اصابته بنفسه، وتم ابلاغهم من الأمانة العامة بعدم حضور جلسة الغد وفقا لبروتوكولات وزارة الصحة والتقرير الذي ارسل من قبلها». الى ذلك استبعد مصدر برلماني لـ«النهار» تقديم كتاب عدم تعاون بعد مناقشة الاستجوابين المقدمين لرئيس الحكومة وذلك لصعوبة الحصول على توقيع 10 نواب على الطلب اذ ان ثلاثة نواب سيغيبون عن الجلسة لاصابتهم بفيروس كورونا وهم الركن الأساس لما يسمى المعارضة والذين كان من المؤكد توقيعهم على الطلب وهم شعيب المويزري وعادل الدمخي وخالد العتيبي.

وكشف المصدر ان عددا من النواب نصحوا الحكومة ان تطلب سرية الجلسة خشية من تكرار ما حدث في استجواب وزير الداخلية من مداخلات لبعض النواب تم شطبها من قبل رئيس مجلس الأمة.

من جهة اخرى كشف النائب اسامة الشاهين عن رد الحكومة لقانون العمل بالقطاع الاهلي دون تقديم البدائل معتبرا ذلك رسالة حكومية سلبية تجاه مجلس الأمة.

على صعيد متصل اعلن رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية خليل الصالح ان اللجنة انتهت من انجاز تقريرها في شأن تنظيم التركيبة السكانية من 10 مواد واحالته الى رئيس مجلس الأمة تمهيدا لادراجه على جدول اعمال جلسة غد الأربعاء والتصويت عليه بالمداولتين.

وقال الصالح ان القانون الجديد سيحل مشكلة زيادة نسبة الوافدين في البلاد لاسيما الهامشية منها، موضحا ان القانون فوض مجلس الوزراء تحديد سقف اعلى للوافدين خلال ستة اشهر ومراقبة نسبتهم بشكل دوري، كما تم تكليف الوزير المختص بضبط نسب والأوزان النسبية للوافدين خلال خمس سنوات.

وأضاف انه سيتم تفعيل رقابة المؤهلات الجامعية للوافدين ومدى كفاءتهم واستحقاقهم للعمل وفق المؤهل الذي دخلوا به الكويت.

وبين الصالح ان قانون اقامة الأجانب سيكون ضمن قانون التركيبة السكانية بعد ان تحيل لجنة الداخلية والدفاع تقريرها حوله.

وأكد ان القانون الجديد يختلف عن القوانين السابقة وسيعنى باحلال العمالة الوطنية، ويضع جزاءات وعقوبات منها الحبس 3 سنوات والغرامات المالية والتي لا تزيد على خمسة الاف دينار لمن لا يطبق القانون.

وأوضح ان اللجنة حصلت على معلومات مهمة خلال مناقشة الاقتراحات تمهيدا لاقرار قانون نراه خطوة اصلاحية افتقدناها منذ زمن بعيد وسيكون نقلة نوعية على صعيد تخفيض نسبة الوافدين.

من جهته اكد النائب عبدالله الكندري ان الاقتراحات بقوانين الخاصة بتعديل بعض مواد قانون الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية سيتم ادراجها في جدول اعمال الجلسة القادمة مع اعطائها صفة الاستعجال، وسأكون داعماً للتعديلات التي تصب في مصلحة العاملين بتلك الادارة والذين هم احد اركان العدالة بهذا الوطن.