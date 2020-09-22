5 مليارات دينار الحاجة الحقيقية لمتضرري «كورونا»

الأولى

كشفت مصادر مطلعة لـالنهار عن ان الحاجة الحقيقية لمتضرري كورونا مالياً تبلغ 5 مليارات دينار فاكثر، موضحة ان التمويل تأخر والحاجة باتت ملحة لضخ اموال من شأنها تحريك المياه الراكدة. (طالع ص07)

وأضافت المصادر ان الخسائر كانت كبيرة للغاية خلال فترات الاغلاق والحظر، محذرة من ان شركات تقف على حافة الافلاس دون دعم حقيقي، موضحة ان قطاعات السفر والسياحة والتدريب وغيرها قد تشهد خروجا بالمئات من السوق مالم يحدث تدخل فوري وعاجل.

واشارت الى ان قطاعات عدة قد طلبت مراراً دعما مالياً مباشراً، لكن عدم وجود سيولة وعدم وجود رؤية واضحة لضخ الأموال اسهما في تأخير التدخل وزاد من معاناة الشركات المحلية.

وشددت على ان الحكومة تحاول قدر المستطاع تجنب افلاسات قد تؤثر على الهرم الاقتصادي المحلي، لذا تراجع الحاجة المالية الحقيقية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.