«التجارة» توقف 5 شركات خالفت احترازات غسل الأموال

الأولى

أعلنت وزارة التجارة والصناعة وقف الترخيص التجاري واغلاق 5 شركات تجارية ومحال عن مزاولة اي نشاط بأشخاصهم او تابعيهم بالاصالة والمشاركة وذلك لارتكابها مخالفات تجارية. (طالع ص07)

واكدت التجارة ان وقف ترخيص الـ 5شركات، جاء لحين ازالة اسباب المخالفة الثابتة بشأنهم كتدبير احترازي وفقا لاحكام القانون 106/2013، وهو القانون الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

فيما اعلنت التجارة عن اغلاق 6 شركات ومحال تجارية مختصة في الالكترونيات لابتوبات تعمدت زيادة اسعار منتجاتها مستغلة الظرف الاستثنائي للموسم الدراسي.

واشارت الى ان الوزارة على استعداد للتعامل من اي جشع تجاري قد يتعرض له المستهلك وان التنفيذ المباشر للاغلاق هو مصير من يتلاعب بالاسعار ويتعمد رفعها.

