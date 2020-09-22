عون: لبنان ذاهب «إلى جهنّم»!

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بيروت- الوكالات: حذر الرئيس اللبناني ميشال عون من أن البلاد تتجه نحو «جهنم» في حال عدم توافق القوى السياسية على تشكيل حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى اديب وهو ما استبعده عون بسبب «تصلب المواقف».

وخلال مؤتمر صحافي امس قال عون «نحن اليوم أمام أزمة تشكيل حكومة، لم يكن مفترضاً أن تحصل لأن الاستحقاقات التي تنتظر لبنان لا تسمح بهدر أي دقيقة»، وأضاف الرئيس اللبناني الذي بدا التعب عليه وتلعثم مرات عدة «مع تصلّب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب لأن كل الحلول المطروحة تشكل غالباً ومغلوباً». ورداً على سؤال عما ستؤول إليه الأمور في حال عدم التوافق، أجاب عون «طبعاً إلى جهنم».

ومنذ تكليفه تشكيل الحكومة نهاية الشهر الماضي، عشية زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للبنان زار مصطفى أديب رئيس الجمهورية أربع مرات من دون عرض أي تشكيلة حكومية. ودعا اديب في بيان صباح امس الأطراف إلى «العمل على إنجاح المبادرة الفرنسية فوراً ومن دون إبطاء»، مؤكداً أنه سيواصل العمل من أجل تشكيل الحكومة، التي كان يفترض ان يعلنها منذ اسبوع بعد تقارير إعلامية تحدثت عن احتمال تخليه عن هذه المهمة الصعبة. وتعهّدت القوى السياسية وفق ما أعلن ماكرون في ختام زيارته لبيروت مطلع الشهر الحالي، تشكيل «حكومة بمهمة محددة» مؤلفة «من مجموعة مستقلة» وتحظى بدعم كل الأطراف السياسيين في مهلة أقصاها أسبوعان. لكن مساعي التشكيل تراوح مكانها مع إصرار حزب الله، وحليفته حركة «أمل» على تسمية الوزراء الشيعة والتمسّك بحقيبة المال.

