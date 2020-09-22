اعتقال امرأة حاولت قتل ترامب بطرد مسموم

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واشنطن- الوكالات: أفادت وسائل إعلام أميركية، أمس، بأن مشتبها فيه بإرسال طرد يحتوي على مادة سامة إلى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اعتقل لدى محاولته دخول الولايات المتحدة قادما من كندا.

ونقلت شبكة إم إس إن عن مصدر في وكالات تنفيذ القانون الأميركي، قوله: إنه لا توجد معلومات عن المعتقل في قضية تسميم ترامب بمادة ريسين السامة حتى الآن.

لكن مسؤولا قال لصحيفة نيويورك تايمز إن السلطات تبحث عن امرأة كندية فيما يتعلق بالطرود القاتلة.

وأشارت شبكة CNN إلى أن المشتبه فيه امرأة وألقي القبض عليها في أثناء محاولتها دخول الولايات المتحدة من كندا عند معبر حدودي في ولاية نيويورك، وكان بحوزتها مسدس. كان مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن أعلن السبت، عن اعتراض رسالة أرسلت إلى البيت الأبيض تحتوي على مادة ريسين السامة، وهي قاتلة إذا تم استنشاقها.

ويتم فرز جميع الطرود الموجهة إلى البيت الأبيض وفحصها في منشأة آمنة قبل التسليم إلى غرفة البريد بالبيت الأبيض.

والريسين مركب شديد السمية يتم استخراجه من حبوب الخروع، ويمكن استخدامه في شكل مسحوق وحبيبات وحمض.