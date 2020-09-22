مصر.. تحذيرات من فيضان يغرق مناطق واسعة

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طالبت مدينة رشيد بمحافظة البحيرة في مصر، أمس، المواطنين بإخلاء المباني الواقعة على أراضي طرح نهر، لارتفاع منسوب نهر النيل، محذرة من فيضان محتمل.

وانطلقت سيارات بمكبرات صوت تحذر المواطنين في المدينة وتطالبهم بإخلاء منازلهم والمزارع وحظائر المواشى، والمهددة بالتلف نتيجة الغمر بالمياه.

وكانت محافظة البحيرة حذرت، الأحد، من ارتفاع منسوب مياه نهر النيل خلال الثلاثة أيام المقبلة، وفيضان محتمل قد يتسبب في غرق مناطق واسعة.

وكان ضربت السودان فيضانات تسببت بها أمطار غزيرة رفعت منسوب مياه نهر النيل إلى مستويات قياسية بداية الشهر الحالي.

وتضرر أكثر من نصف مليون سوداني من الفيضانات بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوشا).

