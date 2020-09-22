الناصر: متمسكون بـ «شرق أوسط» خالٍ من «الدمار الشامل»

وطن النهار

شارك وزير الخارجية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ د. أحمد الناصر في الدورة الرابعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي عقدت أعمالها امس الاثنين عبر تقنية المرئي والمسموع بدعوة من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وألقى الشيخ د. أحمد الناصر كلمة الكويت حيث قال: نجتمع اليوم في ظل ظروف صحية بالغة الدقة والخطورة وإجراءات استثنائية لم نعهدها من قبل اثر تفشي جائحة كورونا والتي باتت تداعياتها تلقي بظلالها على تفاصيل حياتنا العملية والمعيشية وفي هذا الإطار أود أن أتقدم باحر التعازي القلبية وصادق المواساة لأسر ضحايا هذه الجائحة متضرعا للمولى عز وجل أن يمن بفضله ويشفي المصابين به عاجلا غير آجل.

وزاد: في الوقت الذي تؤكد فيه الكويت على حق جميع الدول بإنتاج وتطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار ما نصت عليه معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إلا أنها تحذر من أن خطر انتشار الأسلحة النووية وباقي أسلحة الدمار الشامل يشكل تحديا للسلم والأمن الدوليين ولاسيما في ظل التحديات والتوترات التي يشهدها عالمنا اليوم وتؤكد على أهمية الحوار للوصول للأهداف المنشودة معلناً تقديم الكويت لمبلغ 10 ملايين دولار لبنك اليورانيوم منخفض التخصيب.

وقال وزير الخارجية: إننا ندعو جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية إلى الالتزام بالمعاهدات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ونرحب بخطوات الحوار التي اتخذت متطلعين إلى أن تثمر عن المزيد من الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية. كما ندعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالعودة إلى الالتزام الكامل بخطة العمل الشاملة والمشتركة الصادرة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231 بعد أن كشفت تقارير مدير عام الوكالة الدولية اخيراً حياد ايران عن الالتزام الكامل بتنفيذ بنود الاتفاق كما نتطلع إلى مصادقتها على البروتوكول الإضافي وتنفيذه.

واضاف الشيخ احمد الناصر: تولي الكويت أهمية قصوى لنظام الضمانات الشاملة للوكالة وتدعو الى عالمية تطبيقها وفي هذا السياق فقد تابعنا بقلق تطورات ما يتعلق باتفاق الضمانات المعقود بموجب معاهدة عدم الانتشار مع جمهورية إيران الإسلامية وإذ نثني على الجهود التي قامت بها الوكالة في هذا الاطار نشدد على أهمية استكمال الإجراءات المتفق عليها لتسوية كل المسائل العالقة وذلك ليتسنى للوكالة أن تكون في وضع يمكنها من تقديم تأكيدات ذات مصداقية بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في إيران ويضمن استمرار وضعيتها كدولة غير حائزة على السلاح النووي، كما تؤكد الكويت تمسكها بإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وفقا لقرار مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعام 1995 وأيضا نتائج مؤتمري المراجعة في 2000 و2010 ونؤكد أهمية انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاسيما وأنها الدولة الوحيدة غير الطرف في المنطقة وإخضاع جميع منشآتها إلى نظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

