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وطن النهار

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أميركا تدرك مدى إيمان صاحب السمو بالديموقراطية

الجارالله: الدبلوماسية الكويتية تسير على هدي سمو الأمير ونعاهده على الوفاء بهذا النهج

سميرة فريمش
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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله ان منح سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسام الاستحقاق برتبة قائد أعلى من قبل رئيس الولايات المتحدة مناسبة عزيزة تحمل في طياتها الكثير من الاحترام والتقدير لسمو امير البلاد ولابناء الشعب الكويتي متمنيا لسموه الصحة والعافية والعودة الى الوطن عاجلا غير آجل.
وقال الجارالله في تصريح صحافي أمس: ان وزراة الخارجية تأخذ من هذا التكريم دروسا باعتبارها المسؤولة الأولى عن العمل الدبلوماسي الذي ارسى دعائمه سمو امير البلاد حيث اننا نخطو بخطوات واثقة على هدي سمو أمير البلاد ولا نملك معها الا ان نعاهد سموه على الوفاء بهذا النهج والتأكيد على ان الوزارة ستواصل الالتزام بهذا التوجيه وان هذا التكريم لسموه في توقيته له رمزية كبيرة جدا حيث ان سموه وهو بعيد عن وطنه ويعالج خارج الوطن الا يحرم ابناء الشعب عبر هذا التكريم ليسعد ابناء الشعب وليعيشوا لحظات الفخر والاعتزاز.
واضاف: وعندما نتحدث عن هذا التكريم فنحن مدعوون للتأمل في هذا التكريم والدافع لمنح رئيس اكبر دولة في العالم والمتحكم بمقدرات العالم صاحب السمو أمير البلاد هذا الوسام لندرك تماما ان الدافع الاساسي هو ان الادارة الاميركية وعلى رأسها الرئيس ترامب تتابع الدور الكبير الذي يقوم به صاحب السمو في المنطقة والعالم أجمع وأن سموه كان ولايزال راعيا وحريصا على العلاقة مع الولايات المتحدة حيث كنا نستشعر من سموه الابعاد التي تنطوي عليها ضرورة اقامة الشراكة مع الولايات المتحدة الاميركية لقناعة سموه بان ذلك مرتبط بامن واستقرار الكويت وكذلك بامن المنطقة باسرها.
وأشار الجارالله الى ان صاحب السمو يدرك حجم ومدى التزام الولايات المتحدة بامن واستقرار الكويت والمنطقة برمتها، موضحا ان هناك العديد من التجارب التي تدل على هذا الالتزام والوفاء مثل ما حدث في حرب تحرير العراق من النظام الصدامي وكذلك في الحرب على داعش من تفاعل دولي بقيادة الولايات المتحدة الاميركية.
واوضح ان هناك جوانب اخرى من الاستحقاقات لتكريم صاحب السمو تتمثل في العطاء للدور الاستثنائي الذي لعبه سموه على المستوى الوطني حيث ادركت الولايات المتحدة من خلاله مدى ارتباط هذا القائد بشعبه وبهموم وهواجس الشعب وحجم المحبة التي يكنها الشعب لقائده الذي يؤمن بمجتمع ديموقراطي يحكمه الدستور والقانون وهو معيار له اعتباره لدى الولايات المتحدة الاميركية.
وقال: على المستوى الاقليمي فقد ادركت الولايات المتحدة الدور الرائد لسمو أمير البلاد في احتواء العديد من النزاعات التي نشبت بدول المنطقة فضلا عن تميز تفاعل سموه مع العديد من القضايا الدولية وفي مقدمتها عندما سعى سموه لتلبية الاحتياجات الانسانية للبشرية وحرصه الدائم على التفاعل مع المنظمات الدولية وعن مساعيه الخيرة والمستمرة في نشر السلام بين شعوب الارض.


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