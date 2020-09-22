البغلي: مسيرة سمو الأمير معين لا ينضب من البذل والعطاء

وطن النهار

قال رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين ورئيس مجلس ادارة مبرة ابراهيم البغلي للابن البار وراعي جائزة البغلي للابن البار العم ابراهيم البغلي: إنه في الوقت الذي ندعو الله سبحانه أن يعافي أميرنا ويشافيه، فإننا نفخر ونبارك لسموه منح الولايات المتحدة الاميركية له وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى.

وقال «إنني كمواطن، أشعر باعتزاز وفخر لا حدود لهما، وأنا أرى والدنا وقائدنا حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد، وهو يحظى بتكريم عالي المستوى من قبل الرئيس الاميركي دونالد ترامب بمنح سموه وسام الاستحقاق العسكري الاميركي «بدرجة قائد أعلى».

وأضاف انه لم يحصل على هذا الوسام الرفيع من القادة العرب إلا القليل، وهو ما يؤكد الدور الكبير لهذا القائد المميز.

واكد البغلي ان سمو الامير يستحق هذا التكريم مثلما استحق قبل سنوات لقب قائد الانسانية في العالم نظير جهوده الانسانية والخيرية الحثيثة والدؤوبة ولمواقفه تجاه جميع دول العالم وللدور الكبير الذي يقوم به في المنطقة والعالم ولمساعدة المحتاجين.

وأكد أن منح صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أعاده الله سالماً معافى لوسام الاستحقاق العسكري من الرئيس الأميركي ترامب هو اعتراف بالدور المحوري الداعي للسلام ونبذ الفرقة، والذي لعبه سموه في منطقة تعد الأكثر انقساماً وتوتراً في العالم.

واشار البغلي الى ان هذا التكريم يضاف للأوسمة التي نالها سموه، وهو ما يستحقه سموه الذي كانت حياته الدبلوماسية والسياسية معينا من العطاء الذي لا ينضب. وأكد أن منح صاحب السمو الأمير وسام الاستحقاق العسكري من الرئيس الأميركي ترامب هو تكريم مستحق واعتراف دولي جديد بالدور المحوري لسمو الأمير في قضايا الأمن والسلم الدوليين. وهنأ صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والشعب الكويتي بمناسبة حصول سمو أمير البلاد على وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى من الرئيس الأميركي. ‎وأكد البغلي ان هذا التكريم يعد فخرا واعتزاز وتكريما مستحقا لدور سموه في كل القضايا المحلية والاقليمية.

‎وقال إن هذا الوسام الرفيع لم يمنح منذ عام 1947 لأي قائد عربي، ما يدل على المكانة والدور المتميز الذي يقوم به قائدنا، وأميرنا في المحافل الدولية وندعو الله -عز وجل- أن يشفي والدنا وقائد مسيرتنا صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد.

واكد البغلي ان أعمال البر والاحسان قيم متأصلة في نفوس الشعب الكويتي تناقلها الأبناء والأحفاد بما عرف عنه من مسارعة في اغاثة المنكوب واعانة المحتاج ومد يد العون لكل محتاج.

وبين أن الانسانية «تكاد لا تجتمع حول اكبار واجلال زعيم كما فعلت ذلك مع سمو الأمير الذي أحيا في العالم الرصيد القيمي والانساني المشترك» مشيرا الى أن سموه هو المرآة التي يرى كل منا فيها ذاته الانسانية الرافضة للظلم وهو أمير المبادرات وقائد الانسانية من أجل خير البشرية.

ودعا الله عز وجل ان يعجل بشفاء سمو الامير وان يعيده الى وطنه وشعبه سالما غانما وان يحفظ سموه من اي سوء.

