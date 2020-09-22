الهيفي: صاحب السمو أكثر الزعماء إسهاماً في إرساء السلام

وطن النهار

رفع وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة المساعد لقطاع البحوث ونظم المعلومات د. أحمد الهيفي إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ولرفيق دربه سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، أسمى آيات التهاني والتبريكات بحصول صاحب السمو أمير البلاد على وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، معرباً عن شعوره بالفخر كمواطن كويتي على هذا الإنجاز التاريخي للكويت وأميرها. وقال إن حصول سمو الأمير على هذا الوسام كأول زعيم في العالم يحصل عليه في أخر 30 عاماً، دليلاً على أن العقود الثلاثة الأخيرة سيكتبها التاريخ لصباح الأحمد كأكثر زعماء العالم عطاء وإسهاماً في إرساء السلام وفض النزاعات وتعزيز الأمن الدولي في العالم، وتفرده في العمل الإنساني والخيري.

وأكد الهيفي أن تفرد سموه على زعماء العالم بالحصول على هذا الوسام في آخر 30 سنة لم يأت من فراغ فقد كان سموه هو أيضاً أول زعيم في العالم في التاريخ الذي تتوجه الأمم المتحدة بلقب قائد العالم الإنساني.

وقال إن حصول سموه على هذا الوسام النادر الذي لم يحصل عليه سوى 11 زعيماً عالمياً طوال 78 سنة هو تتويج مستحق لجهود سموه ورؤيته الثاقبة والحكيمة في العلاقات الإقليمية والدولية، وتكريماً لمسيرة سموه الدبلوماسية والسياسية والإنسانية ولجهوده في المنطقة والعالم، مؤكداً أن التاريخ سيظل يسطر انجازات سموه وعطائه غير المحدود للعالم كله. وتابع د. الهيفي أن فرحتنا الكبرى بهذا الإنجاز التاريخي تكتمل بعودة صاحب السمو بإذن الله تعالى إلى شعبه وأرضه سالماً مُعافى، وندعو الله العلي القدير أن يحفظه، وأن يسبغ على سموه ثوب الصحة والعافية.

