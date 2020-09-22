وربيرغ: بوادر إيجابية لحلحلة الأزمة الخليجية قريباً

وطن النهار

توقع الناطق الاقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية ساميويل وربيرغ، أن تقوم كل دولة عضو في الأمم المتحدة بتنفيذ عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على ايران موضحا أن ذلك التزام قانونياً. ونحن نفعل ذلك الآن بأنفسنا ونحن على استعداد لاستخدام سلطاتنا المحلية لفرض عقوبات لضمان عدم حصول ايران على فوائد النشاط الذي تحظره الأمم المتحدة.

وأكد في حوار مع «النهار» ان موقف بلاده من النظام الايراني لم يتغير.

وقال نشهد بوادر ايجابية لحلحلة الازمة الخليجية ونحن متفائلون بحل الخلاف الخليجي قريبا، كما نجري مناقشات ومحادثات مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي الآن، فالنزاع الخليجي يخدم خصومنا ويضر بمصالحنا المشتركة.

وحول عملية التطبيع مع اسرائيل قال؛ جمعنا بعضا من أقرب شركائنا في المنطقة وسيخلق ذلك الكثير من الفرص للأخرين لفعل الشيء نفسه. كما نأمل أن يكون ذلك بمثابة كسر للحواجز حيث يمكن لاسرائيل الآن التطبيع مع الدول الأخرى.

ونفى ان تكون هناك علاقة ما بين تحركات ادارة بلاده وما يحدث من انفراجات لبعض القضايا في المنطقة وقال لا توجد علاقة بين السلام في الشرق الأوسط والانتخابات الأميركية وهما شيئان منفصلان. ومن المهم التركيز على هذا الانجاز التاريخي، والذي يعد أهم خطوة نحو السلام في الشرق الأوسط منذ أكثر من 25 سنة وقال ان شركائنا الاسرائيليين والاماراتيين والبحريين الذين كانوا مرتاحين للمضي قدما بالاتفاقية في هذا الوقت هم من اختاروا توقيت الاعلانات. وتحدث عن قضايا اخرى في الحوار التالي: أعلنت فرنسا وألمانيا وبريطانيا ان اعادة فرض العقوبات على ايران ليس لها اي صفة قانونية ما رأي الادارة الاميركية في هذا الأمر وهل ستطلقون عقوبات على حلفاء لكم كما أعلن وزير الخارجية بومبيو في حال تعاملت هذه الدول مع ايران؟

نتوقع أن تقوم كل دولة عضو في الأمم المتحدة بتنفيذ عقوبات الأمم المتحدة حيث يقع عليها التزام قانوني. ونحن نفعل ذلك الآن بأنفسنا وكذلك نحن على استعداد لاستخدام سلطاتنا المحلية لفرض عقوبات لضمان عدم حصول ايران على فوائد النشاط الذي تحظره الأمم المتحدة. وهذه العقوبات هي نتيجة قرارات ملزمة قانونا من مجلس الأمن الدولي صادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وان أي دولة لا تلتزم بهذه العقوبات المجددة تنتهك القانون الدولي.

استقرار المنطقة

قائد الحرس الثوري الايراني هدد بملء مضيق هرمز بالجثث، كيف ترون مثل هذه التصريحات وما الاجراءات التي ستتخذها الولايات المتحدة لحماية جنودها في المنطقة وكذلك حماية حلفائها من دول الخليج؟

ليس غريبا أن يقوم نظام ارهابي مثل ايران بهذه التهديدات، وقد سمعنا ذلك من قبل. لكن موقفنا من ايران لم يتغير. وسنواصل حملة الضغط القصوى حتى نرى تغييرا في سلوك ايران المزعزع للاستقرار. كما نعمل عن كثب مع شركائنا في المنطقة لضمان سلامة واستقرار المنطقة. وهذا تذكير بأهمية الوحدة الخليجية لمواجهة التهديدات المتبادلة.

الأزمة الخليجية

البعض يشكك في نوايا الادارة الحالية في حلحلة الازمة الخليجية، هل من بوادر لدى الادارة الاميركية لحل هذا الخلاف قريبا وفق تصريحات المسؤولين الأميركيين؟

نشهد بوادر ايجابية ونحن متفائلون بحل الخلاف الخليجي قريبا. كما نجري مناقشات ومحادثات مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي الآن. وهذه الادارة حريصة للغاية على حل الأزمة منذ سنة 2017. فالنزاع الخليجي يخدم خصومنا ويضر بمصالحنا المشتركة.

استطاعت الادارة الحالية اقناع دول عربية وخليجية بتطبيع علاقتها مع اسرائيل وحددتم 6 دول ستطبع مع اسرائيل من هذه الدول؟

لن نناقش الأحداث المستقبلية، لكننا جمعنا بعضا من أقرب شركائنا في المنطقة وسيخلق ذلك الكثير من الفرص للآخرين لفعل الشيء نفسه. كما نأمل أن يكون ذلك بمثابة كسر للحواجز حيث يمكن لاسرائيل الآن التطبيع مع الدول الأخرى.

لماذا هذه الانفراجة في المنطقة ونحن مقبلون على انتخابات أميركية هل هناك علاقة ما بين التحرك الاميركي لحل قضايا المنطقة والانتخابات؟

لا توجد علاقة بين السلام في الشرق الأوسط والانتخابات الأميركية وهما شيئان منفصلان. ومن المهم التركيز على هذا الانجاز التاريخي، والذي يعد أهم خطوة نحو السلام في الشرق الأوسط منذ أكثر من 25 سنة. ان شركاءنا الاسرائيليين والاماراتيين والبحرينيين الذين كانوا مرتاحين للمضي قدما بالاتفاقية في هذا الوقت هم من اختاروا توقيت الاعلانات.

وما رأي الادارة الاميركية فيما قيل ان اسرائيل ستقيم قاعدة بالدول التي تم تطبيع العلاقات معها؟

لن نناقش العلاقة الثنائية بين اسرائيل وأي دولة أخرى وذلك لأن هذه الدول هي من ستناقش مثل هذه التفاصيل. وأما بالنسبة لايران، فنحن لا نسعى الى العنف أو الحرب. وسنواصل عقوباتنا حتى تأتي ايران الى طاولة المفاوضات من أجل اتفاق شامل يعالج سلوكها. اذ تحتاج ايران للرد بالدبلوماسية وليس بالعنف والابتزاز النووي.

الشأن الإيراني

بالعودة الى الشأن الايراني هل من الممكن توجيه ضربة أميركية لايران قبل الانتخابات؟ وهل ستعزز الولايات المتحدة من تواجدها العسكري في المنطقة ام انها ستكتفي بالقواعد الحالية؟

سنواصل المشاورات مع كل من حكومة العراق وشركائنا في التحالف بشأن وجودنا العسكري على المدى الطويل، والذي يظل حيويا للأمن الأميركي والعراق وكذلك الأمن الدولي. والولايات المتحدة والعراق تعملان معا لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في شرق أوسط مستقر وآمن وكذلك مزدهر. ويعد العراق أيضا شريكا حيويا للولايات المتحدة في حزمة واسعة من قضايا الأمن الاقليمي. كما ان الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز شركاتها الاستراتيجية مع العراق والشعب العراقي. ونحن وفقا لاتفاقية الاطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة نظل ملتزمين ببناء القدرات الدفاعية للعراق وتقديم المساعدة الأمنية وكذلك العمل مع العراق لتحسين استقراره وأمنه، بما في ذلك من خلال العمليات لمنع ظهور داعش.

البعض يرى ان اعادة فرض العقوبات على ايران موجه الى الشعب الايراني وليس لقادته، كيف تردون؟ وهل تودون اسقاط النظام باعادة فرض العقوبات؟

الولايات المتحدة تستخدم العقوبات الاقتصادية لمنع النظام الايراني من تمويل الارهاب وتقليل قدرة النظام على دعم المجموعات العنيفة التي تعمل بالوكالة في جميع أنحاء الشرق الأوسط. ولا تفرض الولايات المتحدة عقوبات على الامدادات الطبية أو المنتجات الزراعية أو أجهزة الاتصال الشخصية أو المساعدات الانسانية المخصصة للشعب الايراني. وقد قام الشعب الايراني بالاحتجاج على فساد منظومة النظام الايراني وسوء الادارة المالية. ونحن نقف مع الشعب الايراني وسنواصل حملة الضغط القصوى حتى نرى تغييرا في سلوك النظام الايراني.

نجاح باهر

هل سيؤثر الانسحاب الاميركي من العراق على تغلغل ايران في العراق وهل من اتفاق مع الحكومة العراقية لمواجهة مثل هذه الأخطار؟

تأمل الولايات المتحدة في كبح جماح النشاط الخبيث لايران. وقد حققت استراتيجيتنا للضغط الأقصى بالفعل نجاحا باهرا من خلال حرمان النظام من أكثر من 65 مليار دولار من العائدات التي كان من الممكن أن يتم تخصيصها للمساعدة في تمويل الارهاب وأنشطة ايران في زعزعة الاستقرار. كما تتوقع الولايات المتحدة من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الامتثال الكامل لالتزاماتها فيما يتعلق باعادة فرض القيود على ايران وذلك لأن ميثاق الأمم المتحدة يتطلب من جميع الدول القيام بذلك.

قانون قيصر

روسيا تكسر قانون قيصر فهل تتخوفون من كسرها لاعادة فرض العقوبات على ايران وهل باستطاعة اميركا فرض عقوبات على الصين في حال خرقت قرار فرض العقوبات على ايران؟

لن نستعرض الاجراءات المستقبلية أو نستبق الأحداث، لكننا لن نتفاجأ من تصرفات روسيا أو الصين، التي مكنت أجندة ايران الخبيثة في دول أخرى في المنطقة، وكما قلنا من قبل، اذا أخفقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في الوفاء بالتزاماتها بتنفيذ هذه العقوبات، فان الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتها المحلية لفرض عواقب على تلك الاخفاقات.

خطر داعش

قائد القوات الوسطى تحدث عن ان هزيمة داعش في العراق وسورية سيجعله ينتشر دوليا، كيف يمكن مواجهة هذا الخطر في المنطقة؟

نراقب عن كثب جميع عمليات تنظيم داعش، لا تزال قدرات داعش محدودة للغاية ولا نراها تتجدد. كما يواصل التحالف العمل مع شركائنا المحليين ذوي القدرات المتزايدة لمواصلة الضغط المستمر على فلول داعش في كل من العراق وسورية من أجل ضمان استمرار انخفاض قدراته بمرور الوقت، قامت قوات الأمن العراقية منذ بداية هذه السنة على سبيل المثال بأكثر من 1200 عملية برية مستقلة والعديد من الضربات الجوية الدقيقة. وتحافظ قوى الأمن العراقية على تفوق تكتيكي على داعش وهي تتمتع بقيادة أفضل وتدريب أحسن وكذلك تجهيز أفضل وارادة أقوى مما كانت عليه الحال في سنة 2014. وأما في سورية، فقد نفذت قوات سورية الديموقراطية عشرات الغارات على مخابئ داعش وأسرت أو قتلت عناصر داعش، بما في ذلك أمراء مسؤولون عن المالية والصحة فضلا عن تفكيك العديد من شبكات التهريب.

فرض العقوبات

ما المرجو من عرض اعادة فرض العقوبات على ايران على الجمعية العمومية للامم المتحدة وقد تم اقرارها من مجلس الامن؟

تهدف تهديدات النظام الايراني الى ترهيب الدول لقبول سلوك ايران العنيف المعتاد خوفا من حدوث ما هو أسوء. ونحن نرفض اللعب وفقا لقواعد ايران. ولن يتم السماح لايران أبدا بامتلاك سلاح نووي. أدت حملة الضغط القصوى التي تقودها الولايات المتحدة الى تقييد ايران والتصدي لها بطرق غير مسبوقة. وقد حرمنا النظام من عائدات هائلة. كما عطلنا شبكاتهم المالية واللوجيستية. تستخدم الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية لاجبار النظام الايراني على التوقف عن تمويل الارهاب، وانفاق هذه الموارد في الداخل الايراني على الشعب الايراني بدلا من ذلك. سنواصل استراتيجيتنا الناجحة بأقصى قدر من الضغط الاقتصادي والعزلة الدبلوماسية.

لماذا ترون جمهورية ايران الاسلامية بهذه الخطورة على المنطقة؟

ايران نظام ثوري متطرف خارج عن القانون، وهي الدولة الرائدة في العالم في رعاية الارهاب. كما ان ايران هي المحرك الرئيس لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط. ان استراتيجيتنا للعقوبات والضغط الأقصى هي رد على اختيار ايران لمواصلة الأعمال العدائية والعدوانية. ايران تدعم الميليشيات في المنطقة وكذلك هي تهدد حرية الملاحة والاستقرار الاقتصادي العالمي عن طريق تلغيم واحتجاز السفن التجارية في مضيق هرمز وحوله وكذلك تشن هجمات ضد جيرانها وتهاجم القوات الأميركية وقوات التحالف المتمركزة في العراق على خط المواجهة في القتال ضد داعش فضلا عن سعيها لتطوير برنامج صاروخي نووي وباليستي عدواني لن يستخدم بالتأكيد للأغراض السلمية. وقد حان الوقت لكي يدرك العالم كله النطاق الكامل لتأثير ايران الخبيث.

