«التمييز» أيدت براءة وزير ووكيل الصحة السابقين

وطن النهار

رفضت الدائرة الجزائية في محكمة التمييز برئاسة المستشار عبدالله الجاسم، طعن النيابة بحكم محكمة الوزراء القاضي ببراءة وزير الصحة الأسبق علي العبيدي وستة متهمين آخرين بينهم مسؤولون في الوزارة من تهم تتعلق بالفساد.

وكانت هيئة مكافحة الفساد قدمت بلاغا للنيابة يتهم الوزير العبيدي ووكيل الوزارة السابق د. خالد السهلاوي وآخرين بترسية مناقصة أدوية لشركة عائدة للأول بما يثير شبهة التنفيع واختلاس الأموال العامة.

ومثل المتهمون في وقت سابق أمام المحكمة وأنكروا ما أسند إليهم من اتهامات مبينين أن الوزير ترك الشركة فور توليه المنصب الوزاري، وأنهم قاموا بإجراءات الترسية وفق القانون.

وقال المحامي عادل العبدالهادي بصفته وكيل مسؤولة متهمة بالدعوى، إن المحكمة اطمأنت إلى أدلة البراءة ولم تطمئن لشهادة شهود هيئة مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن أقوالهم جاءت مرسلة تخلو من أي دليل إدانة.

