إلقاء القبض على 15 شخصاً تشاجروا في مستشفى مبارك

وطن النهار

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قطاع الأمن العام تمكن من ضبط 15 شخصا من جنسيات مختلفة في مشاجرة بمستشفى مبارك الكبير استخدموا فيها الآلات الحادة وجار ضبط آخرين هربوا إلى جهة غير معلومة.

وفي تفاصيل الواقعة ان غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا باقتحام مجموعة من الاشخاص مستشفى مبارك الكبير، واعتدوا على آخرين باستخدام آلات حادة وحدوث إصابات بين أطراف المشاجرة.

وعلى الفور انتقلت دوريات الأمن العام إلى موقع البلاغ التي استطاعت فور تدخلها من القبض على 15 شخصا بينما فر آخرون إلى جهة غير معلومة.

وتم تسجيل قضية جناية ضرب رقم (2020/62) جنايات الجابرية، وإحالة المتهمين إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

