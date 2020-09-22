«المهندسين»: ملاحقة مزوري الشهادات

وطن النهار

اتفقت جمعية المهندسين ووزارتا الداخلية والخارجية على آلية لكشف وضبط المزورين في تصديق شهادات مهندسين قُدِّمت لاعتمادها بعد اعتماد العمل الالكتروني خلال جائحة «كورونا».

وسوف يتم رصد الحالات ليتسنى منع اصحابها من الاستمرار بالعمل وتطبيق القوانين المنظمة في هذا الجانب.

يذكر ان حالات التزوير في شهادات المهندسين لم تكن وليدة الصدفة حيث اكتشفت جمعية المهندسين في وقت سابق لازمة «كورونا» نحو 11 ألف شهادة غير معتمدة منذ بدء تطبيق اختبارات مزاولة المهنة، وربط إصدار أذونات عمل الوافدين باجتيازها.

واتخذت «الجمعية» الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشهادات المزورة، وأحالت أصحابها إلى النيابة العامة، بل الادهى من ذلك اكتشاف مهندسين يعملون في سوق العمل وغير حاصلين على درجة البكالوريوس أساساً.

