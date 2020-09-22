530 إصابة جديدة بـ«كورونا»

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 530 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد «كوفيد-19» خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 99964 حالة في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى أمس 585 حالة. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لــ«كونا» إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها. وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 93 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد-19» وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8449 حالة. وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 3944 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 711236 فحصا. وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق أمس شفاء 762 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض «كوفيد-19» 90930 حالة.