فزعة من «البلدي» لإزالة عوائق «جنوب سعد العبدالله»

وطن النهار

تقدم عدد من اعضاء البلدي بطلبين لمواجهة العوائق التي تواجه استكمال مشروع جنوب سعد العبدالله.

الطلب الأول كان تكليف الجهاز التنفيذي للبلدية بتوجيه مهلة نهائية لمزارع الدواجن ‏وموقع تقطيع المعادن والتعديات الأخرى ‏الموجودة من اجل اخلاء موقع المشروع على أن تكون مدة المهلة 30 يوماً تبدأ من 1 حتى 30 نوفمبر المقبل، وتبدأ البلدية بعد انقضائها بالإزالة الفورية لجميع العوائق والتعديات الموجودة في الموقع.

أما الثاني فيقضي بتكليف الجهاز التنفيذي اعداد تقرير لخصم المساحة المستغلة للإطارات التالفة والمستعملة وتعديل حدود الموقع لتكون هذه المساحة خارج حدود الموقع المخصص لجنوب شعد العبدالله السكنية، على يقدم الجهاز التنفيذي تقريره بصفة الاستعجال خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ الجلسة.

وشهدت جلسة البلدي أمس برئاسة أسامة العتيبي استنفار أعضاء المجلس البلدي بصوت واحد لمواجهة التأخير في تسليم الأرض للمؤسسة العامة للرعاية السكنية وأكد العضو حمد المدلج ان المسألة طالت ولن نسكت عن التمادي الذي يحدث في مدينة جنوب سعد العبدالله.

واوضح ان المدة الممنوحة كانت أكثر من كافية لازالة العوائق المتبقية، مما يكشف عن حالة من التراخي في المتابعة للجهات المشرفة عليها، كما يترتب على ذلك التأخير هدر مباشر للمال العام يكبد الدولة سنويا 54 مليون دينار بدل إيجار لـ30 ألف أسرة، مطالباً المجلس البلدي بدفع عجلة التنمية وإزالة هذه العوائق.

كفى عبثاً

بدوره، قال العضو فهيد المويزري كفى عبثا من كل الشركات والمصانع التي ترفض الخروج من مواقع جنوب سعد العبدالله»، مؤكدا ان الجهاز التنفيذي يتلقى أوامر من جهات اخرى ترفض الإزالة وتتعذر بأن الانذارات موجودة. وطالب بإزالة المعوقات وتسليم الموقع للسكنية مع تحديد فترة زمنية.

من جانبه، قال العضو حمود العنزي من غير المعقول مرور 6 سنوات والجهات الحكومية غير قادرة على ازالة مزرعة دواجن، متابعاً أن البلدي له الحق في بسط قراراته والطلب من البلدية بالتحرك الفوري لإزالة العوائق خلال مدة محددة مع تحصين هذا التحرك بقرار من وزير البلدية.

وقالت العضو مها البغلي إن البلدي سلم موقع جنوب سعد العبدالله منذ 2014 ولكن لم يتم البدء في تنفيذ المشروع، ‏مبينة أن القضية الإسكانية من أهم القضايا التي تشغل المجلس البلدي ‏حيث تم عمل ورشة عمل خاصة في المشروع قبل سنة بحضور وزارة الإسكان آنذاك والتي ذكرت بوجود معوقات أمام تنفيذ المشروع ‏تابعة لجهات متعددة قائلة ان ازالة المعوقات بحد ذاتها مشروع مكلف جداً، واقترحت تخصيص ميزانية من الدولة لازالة معوقات مشغولة جنوب سعد العبد الله.

من جهته، كشف نائب المدير العام لقطاع التنظيم والمخطط الهيكلي في بلدية الكويت محمد الزعبي أن نسبة إجمالي عوائق مدينة جنوب سعد العبدالله الاسكانية تبلغ 5% من إجمالي الموقع المخصص للمشروع السكني، مضيفاً انه تم طرح عدد من الحلول في وقت سابق بأن تبدأ المؤسسة العامة للرعاية السكنية في استلام موقع المشروع ومن ثم تبقى المساحة المتبقية التي تحتوي على عوائق للجهات الخدمية والحدائق وغيرها من المرافق. ولفت إلى أن الجهات تعاني من صعوبة ازالة العوائق حيث توجد إطارات مدفونة لامتار، كذلك المواقع البديلة التي اعطت للزراعة لتخصيصها لمزارع الدواجن تفتقر للتيار الكهربائي وهناك خلل في آلية إيصالها وهذه مشاريع حيوية ومهمة جداً للناس في الامن الغذائي قائلاً إن مجلس الوزراء متابع لموضوع تلك الجهات ومهتم بحلها.

وذكر الزعبي أن البلدية قامت بازالة اصعب عائق وهو سكراب البلدية وتتابع بشكل متواصل للموقع وقامت بدورها في وضع الانذارات لحين وجود حل مفصلي، مقترحاً دعوة البلدي للجهات المسؤولة والاستفسار عن سبب تأخير اخلاء الموقع.

موافقات

من جانب اخر، وافق المجلس على طلب الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة بالموافقة على طلب الكلية الاسترالية إضافة طابق ثالث لمبنى ضمن حدودها بمنطقة مبارك العبدالله الجابر الصباح قطعه 5، كما وافق على الطلب المقدم من احدى الشركات بإعادة تنظيم عقاراتها الاستثمارية الموصوفة بالقسائم «76،75،74،73» في منطقة الجابرية قطعة رقم «13».

وإضافة مساحة أملاك الدولة البالغة 120 مترا مربعا مع طلب وزراة الكهرباء والماء تخصيص بديل للمحطة الثانوية القائمة بجوار القسائم، فيما احال للجهاز التنفيذي الطلب المقدم من الهيئة العامة للبيئة بشأن تخصيص ساحة خاصة بالشاحنات والآليات. وحول الرد على سؤال اضراب عمال النظافة قال العضو عبدالسلام الرندي انه لا يكتفي بالرد لوجود استفهامات غير واضحة في ردود البلدية، لافتا إلى انه بعد مرور سنة من الاضراب تقول البلدية جارٍ حصر الاسباب ومعرفتها من شركات النظافة.

ووافق المجلس على طلب المشروعات السياحية تطوير موقع حديقة الشعب في منطقة السالمية بتثبيت نسبة البناء 20% من مساحة القسيمة الكلية البالغة 129687 متر مربع وان تكون نسبة الاستعمالات التجارية المستغلة ضمن المشروع 12%، كما وافق على طلب وزارة الاوقاف تخصيص موقع مؤقت لشبرة مصلى وشبرة وضوء لمسجد يزيد بن الحارث في منطقة السالمية.

ووافق المجلس كذلك على طلب وزارة الشؤون إلغاء تخصيص موقع لفرع بنك الكويت الوطني بمركز ضاحية حطين قطعة رقم «4» وإعادة تخصيصه للوازم العائلة البالغة مساحته 300 متر مربع، كما وافق المجلس على طلب وزارة الاوقاف توسعة مسجد قائم بمنطقة إشبيلية قطعة رقم «4»، وعلى طلب قرار المجلس البلدي الخاص بمواقع البنوك بمركز الضاحية قطعة رقم «1».

ووافق المجلس ايضا على انتخاب مقرر لجنة تقصي الحقائق، فيما طلب الاستعجال في الرد على دراسة لائحة إشغالات الطرق في الملاحظات التي اتخذتها اللجنة القانونية والمالية.

ووافق المجلس على اقتراح بشأن عمل مطب صناعي في منطقة كيفان قطعة رقم «6» شارع «60»، وعلى الطلب المقدم من وزارة الاوقاف بزحزحة مسجد «الشمري» في منطقة الشويخ الصناعية الثالثة قطعة «ب» حسب الوضع القائم،كما وافق على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تطوير مركز ضاحية الروضة الكائن في المنطقة قطعة رقم «2».

واحال المجلس الاقتراحات إلى الجهاز التنفيذي منها عمل ممشى رياضي بمدينة جابر الأحمد والثاني عمل ممشى في منطقة سعد العبدالله قطعة رقم «9»، وإضافة نشاط الفحص الفني للمركبات في الجمعيات التعاونية داخل المناطق السكنية والثاني تخصيص سوق مؤقت لمواد البناء في مدينة المطلاع السكنية، كما أحال المجلس الاقتراح المقدم بشأن إعادة تدوير المياه الرمادية في المساجد والمدارس والمباني العامة وتطبيق المؤسسة العامة للرعاية السكنية لائحة الزراعة المنزلية للمشاريع الاسكانية.

