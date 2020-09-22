«الجهاز المركزي» أطلق آلية لتسجيل «البدون» في كليات الجامعة

وطن النهار

أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية إطلاق آلية لتيسير عملية تسجيل الطلبة المستجدين للعام الدراسي (2020-2021) وذلك بتسريع إصدار البطاقات واستكمال إجراءات التسجيل بالتعاون مع جامعة الكويت. ودعا الجهاز في بيان لـ «كونا» أمس الاثنين جميع الطلبة الراغبين إلى الالتحاق بجامعة الكويت التسجيل مع موقع الجامعة الالكتروني حيث سيقوم (الجهاز المركزي) عندها بتجديد البطاقات تلقائيا لجميع المستوفين لشروط القبول وفقا للآلية المعتمدة. وأشاد الجهاز المركزي بالتعاون الدائم والمستمر من قبل جامعة الكويت أثناء عمليات التسجيل والتخرج.

