«التربية»: التزام طلابي بـ «الافتراضية»

وطن النهار

اكدت وزارة التربية، التزام الطلبة في اجتماعات الفصول الافتراضية في منصة تيمز خلال فترة استكمال الفصل الدراسي الثاني من العام 2019/2020، وذلك في حدود الـ 3.4 ساعة يوميا، موضحة ان هذا المتوسط يدل على تفاعل متزامن جيد بين المعلم والمتعلم وهو أيضاً متوسط متوافق مع الفترة المخصصة للفصول الافتراضية يومياً. وأوضحت في دراسة تحليلية تضمنت رسوماً بيانية ونتائج تحليلة لمؤشرات قياس الأداء لتطبيق التعليم عن بعد للصف الثاني عشر، ان الطالب كان يقضي حوالي 38.6 دقيقة كمتوسط لحل واجباته، لافتة الى انه متوسط يدل على تفاعل غير متزامن جيد للطلبة مع مصادر التعلم وأنشطة الفصل التعليمية. واشارت الى ان متوسط الوقت الذي قضاه الطلبة يومياً في التراسل الإلكتروني في منصة تيمز والذي يشتمل على الرسائل القصيرة التي يتبادلها المعلم والمتعلم في المنصة، بلغ 10.7 دقائق وهو متوسط يدل على تفاعل غير متزامن جيد بين المعلم والمتعلم في منصة تيمز والفصول الافتراضية.