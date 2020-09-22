5 مليارات دينار الحاجة الحقيقية لمتضرري «كورونا»

مال وأعمال

كشفت مصادر مطلعة لـ«النهار» الى ان الحاجة الحقيقية لمتضرري كورونا اقتصادياً تبلغ 5 مليارات دينار فاكثر، موضحة ان التمويل تأخر والحاجة باتت ملحة لضخ اموال من شأنها تحريك المياه الراكدة.

وأضافت المصادر ان الخسائر كانت كبيرة للغاية خلال فترات الاغلاق والحظر، محذرة من ان شركات تقف على حافة الافلاس دون دعم حقيقي، موضحة ان قطاعات السفر والسياحة والتدريب وغيرها قد تشهد خروج بالمئات من السوق ما لم يحدث تدخل فوري وعاجل.

واشارت الى ان قطاعات عدة قد طلبت مراراً دعما مالياً مباشراً، لكن عدم وجود سيولة وعدم وجود رؤية واضحة لضخ الأموال اسهم في تأخير التدخل وزاد من عاناة الشركات المحلية.

وقالت المصادر ان البنوك وفق الصيغ الأولى المقترحة من اللجنة العليا للتحفيز المالي لم تمتلك الأدوات الكافية لتمويل المتضررين من حيث دراسات الجدوى المقدمة والتي لم يكن معظمها مستوفياً للشروط الواجب تطبيقها، بالاضافة الى غياب الضمانات الكافية للتمويل وتحمل المخاطر الائتمانية، بالاضافة الى انسحاب الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من التمويل وهو الأمر الذي جعل مبلغ التمويل المقدم من قبل البنوك ضئيل. ولفتت الى ان الأزمة الحالية خلفت خسائر مليارية في الاقتصاد ووضعت الشركات في مأزق سيولة طاحنة، ودفعت العديد منها لاجراء تفنيشات كبيرة اثرت بدورها على الدورة الاقتصادية في مجملها. وأوضحت ان تحريك عجلة التمويل عبر الضمان الحكومي سيعزز بلا شك من اداء البيئة التشغيلية للعديد من القطاعات، خاصة قطاع السياحة والسفر الذي يعاني الكثير من الاشكاليات بسبب تداعيات الأزمة.

وشددت على ان الحكومة تحاول قدر المستطاع تجنب افلاسات قد تؤثر على الهرم الاقتصادي المحلي، لذا تراجع الحاجة المالية الحقيقية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

