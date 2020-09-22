«التجارة» أوقفت 5 شركات في مكافحة غسل الأموال

مال وأعمال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة وقف الترخيص التجاري واغلاق 5 شركات تجارية ومحال عن مزاولة اي نشاط بأشخاصهم او تابعيهم بالاصالة والمشاركة وذلك لارتكابها مخالفات تجارية. واكدت «التجارة» ان ايقاف ترخيص الـ 5 شركات التجارية لمخالفتها القوانين والقرارات المعمول بها في وزارة التجارة والصناعة مع وقف النشاط والترخيص الصادر به لاي منهم باشخاصهم او تابعيتهم بالاصالة او المشاركة وذلك لحين ازالة اسباب المخالفة الثابتة بشأنهم كتدبير احترازي وفقا لاحكام القانون 106/2013. وذكرت ان ايقاف ترخيص ونشاط الشركات جاء وفق خطة مرسومة للوقوف على التزام الشركات والمحال في القانون والنظم واللوائح. واشارت «التجارة» الى ان المحال والشركات المخالفة بعضها يعمل في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة وبعضها يعمل في شركات ووكالات ووساطة التأمين ومنها شركات ومؤسسات صرافة. وقالت ان الايقافات شملت مناطق عدة في المحافظات الست، مشددة على انها تراقب الشركات عبر الحملات التفتيشية المستمرة بخطط وضعت لضبط السوق ولن تتوانى في مخالفة اي شركة تحاول تجاوز القانون واللوائح التنظيمية المعمول بها.

