إغلاق 6 شركات تلاعبت بأسعار «اللاب توب»

مال وأعمال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن اغلاق ست شركات ومحال تجارية مختصة في الالكترونيات (لابتوبات) تعمدت زيادة اسعار منتجاتها مستغلة الظرف الاستثنائي للموسم الدراسي.

وأكدت الوزارة في بيان صحافي ان الفرق التفتيشية حرصت من خلال وضع خطة لجولات عدة على مراكز بيع الالكترونيات وتحديدا (اللابتوبات وأجهزة الـ wifi واجهزت الحاسب الآلي) للمتابعة والتأكيد على التزامها بالاسعار وعدم التعمد بالغلاء المصطنع لمنتجاتها. وبينت ان خلال الجولات الموضوعة وفق الخطة استطاعت الفرق من ضبط عدد من شركات بيع الالكترونيات تعمدت التلاعب بالاسعار في محافظة حولي وتم التعامل معها وفق القوانين المعمول بها 79/10 بالاغلاق الاداري لها.

واشارت الى ان الوزارة على استعداد للتعامل من اي جشع تجاري قد يتعرض له المستهلك وان التنفيذ المباشر للاغلاق هو مصير من يتلاعب بالاسعار ويتعمد رفعها.

