الشيتان التقى مجلس إدارة «الكويتية» و«هيئة الاستثمار»

مال وأعمال

ترأس وزير المالية براك الشيتان، امس، اجتماعاً لمجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الكويتية برئاسة الكابتن علي الدخان، والهيئة العامة للاستثمار برئاسة العضو المنتدب فاروق بستكي. وقال مصادر مطلعة لـ «النهار»، ان الاجتماع ناقش سبل تعزيز اداء شركة الخطوط الجوية الكويتية وتطوير ادائها بين شركات الطيران العالمية والاقليمية خلال الفترة المقبلة، كما ناقش دور الهيئة العامة للاستثمار في تذليل العقبات امام الشركة لتنفيذ استراتيجيتها المستقبلية. وأوضحت ان اللقاء اكد اهمية دور الخطوط الكويتية في دفع وتطوير الاقتصاد الوطني، بالاضافة الى تأهيل وتوظيف العمالة الوطنية في جميع قطاعاتها المختلفة. وأضافت المصادر: بحث الاجتماع آلية عمل هيئة الاستثمار وسبل تعزيزها.

