الأموال المشبوهة تتحرك حول العالم بحرية!

مال وأعمال

فرانس برس: كشف تحقيق صحافي استقصائي دولي، ان كميات هائلة من الأموال غير الشرعية تدفقت لسنوات، عبر اكبر المؤسسات المصرفية في العالم، شاجبا الثغرات الكبيرة في القوانين التي يستغلها المجرمون بسهولة.

وقال التحقيق، الذي اجراه موقع بازفيد نيوز والاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية (آي سي آي جاي) بمشاركة 108 مؤسسات اعلامية من 88 دولة، ان أرباح حروب عصابات المخدرات الدامية والثروات المنهوبة من الدول النامية والمدخرات التي كدّ اصحابها لجمعها ثم تم السطو عليها بطريقة احتيالية، جميع هذه الأموال سُمح لها بالتدفق من والى المؤسسات.

ويستند التحقيق، الى آلاف الوثائق المسربة لـتقارير الأنشطة المشبوهة التي تم تقديمها الى وكالة مكافحة الجرائم المالية (فنسن) في وزارة الخزانة الأميركية.

وكتب موقع بازفيد نيوز في مقدمة التحقيق هذه الوثائق، ابقيت بعيدا عن انظار العامة، لكنها تكشف الفجوات في اجراءات الحماية.

وتتحدث الوثائق التي سميت ملفات فنسن عن تحويلات بنحو تريليوني دولار من الأموال المشبوهة جرى التداول بها بين عامي 1999 و2017.

ويشير التحقيق بشكل خاص الى خمسة مصارف كبرى هي جي بي مورغان تشايس واتش اس بي سي وستاندرد تشارترد ودويتشه بنك الألماني وبنك نيويورك مالون، وهي متهمة بمواصلة نقل اصول مجرمين مفترضين، حتى بعد مقاضاتها او ادانتها بسوء السلوك المالي.

وذكر بازفيد نيوز ان الشبكات التي تمر عبرها الأموال القذرة حول العالم اصبحت شرياناً حيويا للاقتصاد العالمي.

ورد دويتشه بنك في بيان، وفق وكالة فرانس برس، ان ما كشف عنه الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين معروف جيدا من قبل مسؤوليه عن الأمور التنظيمية.

وأضاف البنك الألماني انه خصص موارد كبيرة لتعزيز وسائل المراقبة، الى جانب التركيز على الوفاء بمسؤولياته والتزاماته.

وشدد التحقيق على افتقار السلطات الأميركية للصلاحيات اللازمة لضبط تحويلات الأموال القذرة.

وقالت وكالة مكافحة الجرائم المالية الأميركية فنسن في بيان صدر قبل نشر التحقيق، ان الكشف بدون ترخيص عن تقارير الأنشطة المشبوهة يعد جريمة يمكن ان تمس بالأمن القومي للولايات المتحدة.

