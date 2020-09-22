«ضمان الاستثمار» تؤمِّن صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت

مال وأعمال

قدمت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات عرضا تفصيليا لمنتسبي الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن خدمات تأمين الائتمان التي تقدمها وعن المخاطر المؤمن عليها وآليات التأمين والتعويض والاسترداد.

وأوضح بيان صحافي للمؤسسة أن العرض تضمن استعراضا تفصيليا لآليات استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصدرة في الكويت من هذه الخدمات وكذلك المزايا التي تتيحها مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المنتفعين بخدمات الصندوق.

وبموجب مذكرة التفاهم يقوم الصندوق بتوجيه الشركات الكويتية الصغيرة والمتوسطة نحو المؤسسة للحصول على تغطية تأمينية لصادراتها ضد مخاطر عدم السداد سواء كانت تلك المخاطر ناجمة عن أسباب تجارية كعدم وفاء المستورد أو افلاسه، أو مخاطر غير تجارية كمنع تحويل العملة أو المصادرة والتأميم أو الحروب والاضطرابات الأهلية في دولة المستورد. وتنص المذكرة على تنظيم ندوات وزيارات ميدانية مشتركة لمنتسبي الصندوق الى جانب تعزيز التعاون في مجال التدريب والبحوث والدراسات والمعلومات التجارية والمالية والاقتصادية بصفة عامة. يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» تأسست عام 1974 كهيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل حكومات الدول العربية بالاضافة الى أربع هيئات مالية عربية، وتتخذ من الكويت مقراً لها، وهي حاصلة على تصنيف ائتماني بدرجة -AA منظور مستقر من قبل ستاندرد أند بورز العالمية منذ عام 2008، كما أنها تُعد أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار تم انشاؤها في العالم.

