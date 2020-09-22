«بيتك»: 8 قاعات مصرفية حديثة لخدمة عملاء «الرواد» و«التميز»

مال وأعمال

يوفر بيت التمويل الكويتي «بيتك»، 8 قاعات مصرفية بتجهيزات تكنولوجية وخدمية عصرية متطورة لخدمة عملاء «الرواد» و«التميز»، وذلك في مناطق مختلفة في الكويت تشمل: الصباحية، الزهراء، الفنطاس، العديلية، مبارك الكبير، مبارك العبدالله، الأندلس، والقصر.

يأتي ذلك ضمن اطار جهود «بيتك» المستمرة نحو الاهتمام بالعملاء وتقديم جيل جديد من الخدمات المصرفية المزودة بأفضل أدوات التكنولوجيا المالية، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة والتميز بما يحقق تطلعات العملاء، ويعكس مكانة «بيتك» الرائدة عالمياً. كما تعتبر القاعات المصرفية خطوة نحو تعزيز الانتشار الجغرافي لـ»بيتك» وجعله الاقرب الى عملائه.

وتتميز القاعات المصرفية برحابة المساحة، والتصميم العصري، والتكنولوجيا الحديثة، والخصوصية التامة فى تقديم كافة الخدمات المصرفية لشريحة «الرواد» و«التميز» باستقلالية تامة عن الفرع العادي، وبذل أقصى درجات الاهتمام مع تطبيق البراعة المهنية في التواصل مع العملاء لتحقيق أعلى مستويات رضا العميل، مع التأكيد على الاهتمام بجميع شرائح عملاء «بيتك» بشكل متوازن ومناسب لطبيعة كل شريحة. وتضم القاعات المصرفية قسما خاصا للسيدات، كميزة تنافسية للبنك ولتوفير خصوصية اكبر لعميلات «بيتك».

وبعد النجاح الكبير لمفهوم القاعات المصرفية، سيواصل «بيتك» افتتاح قاعات جديدة مماثلة لتقديم معايير أفضل في تجربة العميل المصرفية وفق أعلى المعايير العالمية في الجودة والتميز، مع التأكيد على مواصلة المضي قدما في استراتيجية التحول الرقمي وطرح خدمات مصرفية مبتكرة ذات كفاءة عالية.

ويؤكد «بيتك» حرصه التام على الالتزام بالاجراءات الوقائية الصحية. ويوفر خدمة Skiplino، لحجز المواعيد الكترونيا عبر الهواتف الذكية من خلال موقع «بيتك» الالكتروني KFH.com وعبر تطبيق KFHonline، وبالتالي الحصول على الخدمات المصرفية حسب الوقت المناسب للعميل، علما أن عملية حجز الموعد يجب أن تكون بنفس اليوم الذي يرغب به زيارة الفرع.

يذكر أن القاعات المصرفية تستقبل العملاء يوميا من الأحد وحتى الخميس من الساعة 8:30 صباحا وحتى الساعة 3:00 عصرا.

