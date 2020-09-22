«اتحاد المصارف» ينظم ندوة لحماية المؤسسات المالية من المخاطر الإلكترونية

مال وأعمال

صرح أمين عام اتحاد مصارف الكويت الدكتور حمد الحساوي أنه نظرا لتزايد أهمية التحول الرقمي بالنسبة للبنوك، خاصة في ظل الانتشار العالمي السريع لوباء كوفيد 19، تتزايد المخاوف بشأن تعرض المؤسسات المالية لهجمات الكترونية عبر الانترنت بشكل أكبر وأكثر انتشارا. وفي هذا الصدد، ينظم اتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع اتحاد المصارف الآسيوية ندوة عن بعد بعنوان «Strengthening Cybersecurity Preparedness for Banks» لعدد من مديري وموظفي البنوك الكويتية والأجنبية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر 2020. وأوضح الحساوي أن الندوة ستناقش عدداً من الموضوعات من أهمها كيفية ووسائل حماية أعمال المؤسسات المالية من المخاطر الالكترونية. وتتضمن الندوة عدداً من المحاور منها استراتيجية ادارة المخاطر السيبرانية، كيفية الكشف عن نقاط الضعف في المخاطر الالكترونية، ضمان التوازن بين الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والمخاطر، ايجابيات وسلبيات التأمين ضد المخاطر الالكترونية، التدريب وبناء القدرات للموظفين والعملاء على مخاطر الانترنت. ومن جهته قال روس ميقنوتن رئيس أمن المعلومات في بنك الخليج وممثل عن الاتحاد من لجنة مديري الأمن والمتحدث بالندوه بالمحور الخاص بايجابيات وسلبيات التأمين ضد المخاطر الالكترونية، أن التأمين الالكتروني اليوم بات عنصرا أساسيا من عناصر استراتيجية ادارة المخاطر، للحماية من التهديدات الالكترونية والمسؤوليات التي قد تقع نتيجة لها.

