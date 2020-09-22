«كامكو إنفست» عقدت ندوة عن فرص قطاع التمويل الخاص بعد الجائحة

مال وأعمال

عقدت «كامكو انفست»، ندوة عبر الانترنت عن قطاع التمويل الخاص كفئة أصول استضافت فيها ممثلين من شركة ماديسون كابيتال فندينغ، وهي شركة أميركية متخصصة بالتمويل الخاص، وبحضور عدد من العملاء من المؤسسات وذوي الملاءة المالية. وقد ركزت الندوة على المشهد الاقتصادي في الولايات المتحدة متضمنة محركات السوق وتحليل تدفق الصفقات والتصنيف الائتماني بالاضافة الى الفرص المحتملة.

ناقشت الندوة العديد من الموضوعات الرئيسية التي تتعلق في قطاع التمويل الخاص والذي يعنى بتوفير التمويل اللازم من المستثمر مباشرة لصفقات الملكية الخاصة منها الأسس التي أصبح بموجبها التمويل الخاص فئة أصول بحد ذاتها، ومحركات النمو والفرص بالاضافة الى تأثير جائحة كورونا على أسوق الدين.

أدار النقاش فيصل العثمان، رئيس ادارة الحلول الاستثمارية في «كامكو انفست» فيما قدم كل من آشيش شاه، رئيس قطاع أسواق رأس المال في ماديسون وبريان تيرنس، مدير مجموعة ادارة الاستثمار في أسواق رأس المال في ماديسون، لمحة عامة عن سوق التمويل الخاص. وقد شارك السيدان شاه وتيرنس في الندوة من شيكاغو، الينوي، الولايات المتحدة الأميركية، حيث يقع المقر الرئيسي لشركة ماديسون.

وقال فيصل العثمان، «لدينا ايمان راسخ بأن ظروف السوق المختلفة تأتي بفرص مختلفة، وهذا بدون شك ينطبق على المشهد الاقتصادي الحالي. وقد شهدنا الآن، وبعد مرور أكثر من ستة أشهر على انتشار جائحة كورونا، أن التمويل الخاص يساهم في عملية التعافي من التباطؤ الاقتصادي الذي يشهده العالم».

وأشار العثمان الى أن فئة الأصول هذه تستفيد من الدخل الثابت بالعملة الصعبة ضمن سلطات تشريعية ورقابية منظمة. وتتم عادة التوزيعات النقدية بشكل ربع سنوي وبعائد يماثل أو يفوق فئات الأصول الأخرى مثل العقار والتأجير. فمن خلال التمويل الخاص، يكون المستثمر هو المزود للتمويل لتحقيق العائد المطلوب. والأهم من ذلك، فان نسبة مخاطر الاستثمار في التمويل الخاص متدنية وبالأخص فيما يتعلق بمخاطر التخلف عن السداد ما يؤدي الى معدلات استرداد مرتفعة من خلال تطبيق الآليات التي يضعها الممولون الرئيسيون ذوو الخبرة والمتخصصون في ترتيب مثل هذه الصفقات والتي لا تدخر جهداً في المحافظة على رأس المال.

وقد قدم شاه وتيرنس شرحاً مفصلاً عن آلية سوق التمويل الخاص وبالتحديد كيفية اصدار مثل هذه الديون وشددا على الدور الهام الذي يلعبه الممولون والمسؤولون الرئيسيون في ترتيب كل قرض. وتاريخياً، شهدت القروض المضمونة العليا معدلات تعثر منخفضة للغاية ونسب عالية للاسترداد.

واختتم العثمان قائلاً: «يسعدنا أن تكون شركة ماديسون محاضراً عن هذا الموضوع المهم الذي يلقي الضوء على الطلب المتزايد على قطاع التمويل الخاص. وكمتخصصون في هيكلة محافظ مخصصة لعملائنا من خلال فرص استثمارية بادارة الغير، سنواصل استكشاف الفرص الجديدة ومراقبة الفرص الحالية لتحقيق عوائد تتوافق مع المخاطر لعملائنا».

