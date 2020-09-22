علامات تجارية كبيرة ستبيع ملابس مستعملة

مال وأعمال

مع تفشي فيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء العالم، بدأ الاقبال على بيع وشراء الملابس المستعملة يتزايد، ما دفع بعضا من أشهر العلامات التجارية لخوض غمار التجربة. وعلى الرغم من أن سوق «اعادة البيع» قد شهد نموا على مدى السنوات القليلة الماضية، فان فيروس كورونا دفع الكثيرين الى الاقبال على شراء الملابس المستعملة. وشهدت تجارة البيع بالتجزئة تحولا جذريا خلال 2020 مع تفشي الوباء، اذ توقفت العديد من العلامات التجارية للملابس عن العمل، أو أصبحت على شفير الانهيار. فبعد أشهر من اغلاق المتاجر، والقيود التي تم فرضها لمواجهة جائحة كورونا، يتجه كبار تجار التجزئة الى طرق أخرى للحصول على الايرادات. وفي منعطف غير متوقع، اتجهت علامات تجارية معروفة الى بيع الملابس المستعملة، مثل «Nordstrom»، و«Macy’s»، و«Eileen Fisher».

كما تعد سلسلة متاجر «Walmart» (وولمارت)، وهي أكبر متاجر تجزئة في العالم، واحدة من أحدث العلامات التجارية التي شاركت في الحركة، عندما بدأت الشركة العملاقة في بيع الملابس المستعملة على موقعها الالكتروني.

