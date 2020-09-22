أسهم «البنوك» و«العقارات» قادت «السوق الأول» لكسر حاجز 6100 نقطة

مال وأعمال

واصلت البورصة صعودها للجلسة الرابعة على التوالي، بدعم صعود جميع المؤشرات وخاصة السوق الأول الذي تجاوز حاجز 6100 نقطة، بالإضافة إلى تسارع وتيرة التداولات ما ساهم في صعود القيمة السوقية بنحو 172 مليون دينار بنسبة 0.53 في المئة لتبلغ 32.123 مليار دينار.

واشار محللون ان أسهم البنوك والعقارات لعبت دوراً مهماً بقيادة بيتك والمباني، حيث ساهم الزخم في عمليات الشراء بشكل مباشر في صعود القطاعين لافتين الى ان السوق سيواصل عمليات النشاط والتدوير داخل البورصة الكويتية خلال جلسات الأسبوع الحالي، خاصة على الأسهم القيادية والتشغيلية وغالبية أسهم السوق الأول، مع عدم استبعاد حدوث عمليات جني أرباح خلال تعاملات اليوم والغد.

ارتفاع مؤشر السوق العام 29?5 نقطة ليبلغ مستوى 5533?73 نقطة بنسبة صعود بلغت 0?54 في المئة، وتم تداول كمية أسهم بلغت 526?02 مليون سهم بنسبة 22.45 في المئة وذلك عبر 15395 صفقة نقدية بقيمة 58?01 مليون دينار بنمو بنسبة 10.3 في المئة عن جلسة اول من امس

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 6?01 نقاط ليبلغ مستوى 4378?94 نقطة بنسبة صعود بلغت 0?14 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 432?7 مليون سهم تمت عبر 9659 صفقة نقدية بقيمة 19?3 مليون دينار كما ارتفع مؤشر السوق الأول 41?01 نقطة ليبلغ مستوى 6116?12 نقطة بنسبة صعود 0?68 بلغت في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 93?3 مليون سهم تمت عبر 5736 صفقة بقيمة 38?6 مليون دينار

بدوره ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 7?7 نقاط ليبلغ مستوى 4425?26 نقطة بنسبة صعود 0?18 بلغت في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 373?3 مليون سهم تمت عبر 7506 صفقات نقدية بقيمة 16?6 مليون دينار. وسجلت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعاً اليوم بصدارة التكنولوجيا بنمو نسبته 4.5%، بينما تراجعت مؤشرات 6 قطاعات أخرى يتصدرها المنافع بانخفاض قدره 0.89%.

وجاء سهم الإنماء على رأس القائمة الخضراء للأسهم المدرجة بنمو نسبته 10.39%، فيما تصدر سهم ثريــا القائمة الحمراء متراجعاً بنحو 14.62%.

